Supertajfún mieri na americké ostrovy: Očakávajú vietor s rýchlosťou až 315 km/h

WASHINGTON - Obyvatelia Guamu a Severných Mariánskych ostrovov sa v nedeľu presúvali do evakuačných centier a robili posledné prípravy pred očakávaným príchodom supertajfúnu Bavi, ktorý má o niekoľko hodín zasiahnuť tieto americké tichomorské územia. Stať sa tak má v pondelok pred obedom (okolo polnoci SELČ). Informuje správa agentúry AFP.
Tajfún má sprevádzať vietor s rýchlosťou až 260 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá intenzite hurikánu 5. kategórie, a v nárazoch má dosahovať až do 315 km/h. Americká Národná meteorologická služba (NWS) živel označila za „veľmi nebezpečný“ a v strede tajfúnu očakáva „katastrofické“ škody. NWS tiež hovorí o záplavách spôsobených prívalovými dažďami, zaplavení pobrežných oblastí, extrémne nebezpečných podmienkach na mori a vlnách, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 10,5 metra.
Kým na Guame žije približne 170.000 ľudí, na Severných Mariánskych ostrovoch je ich zhruba 40.000. Na Guame sa už v nedeľu ráno pohybovalo minimum áut, keď ostrov zasiahli intenzívne dažde a vietor. Napriek varovaniam sa však napríklad na plážach stále našli surferi, ktorí chceli využiť silný vietor a vlny. Bavi sa má najviac priblížiť k ostrovu Rota, ktorý leží medzi Guamom a Saipanom.
Túto oblasť západnej časti Tichého oceánu zasiahol naposledy supertajfún v apríli. Sinlaku bol zatiaľ najsilnejší tropický cyklón roku 2026. Priemerná rýchlosť vetra, ktorá ho sprevádzala, dosahovala 280 km/h, pričom nárazy presahovali 330 km/h. Tajfún spôsobil značné škody napríklad na súostroví Chuuk, ktoré je súčasťou Mikronézie.