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Chvíľa nepozornosti a bolo po výlete: Cyklistka sa zranila v Gaderskej doline

Ilustračný obrázok
(Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MARTIN - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v sobotu (4. 7.) popoludní v Gaderskej doline. Po páde z bicykla tam utrpela viacero zranení 36-ročná žena. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Žena si pádom z bicykla privodila úraz v oblasti hrudníka, hlavy a odreniny horných a dolných končatín. Ženu vyšetrili a ošetrili príslušníci Hasičského a záchranného zboru a HZS, následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotných záchranárov, ktorí ju transportovali do nemocnice.

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