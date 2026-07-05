Chvíľa nepozornosti a bolo po výlete: Cyklistka sa zranila v Gaderskej doline

(Zdroj: hzs.sk)
MARTIN - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v sobotu (4. 7.) popoludní v Gaderskej doline. Po páde z bicykla tam utrpela viacero zranení 36-ročná žena. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Žena si pádom z bicykla privodila úraz v oblasti hrudníka, hlavy a odreniny horných a dolných končatín. Ženu vyšetrili a ošetrili príslušníci Hasičského a záchranného zboru a HZS, následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotných záchranárov, ktorí ju transportovali do nemocnice.