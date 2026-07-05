Na pláži v Španielsku zavádzajú kontroverzný poplatok: Turisti sú v šoku, pýtajú sa, kde dajú peňaženku!

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Cala Mesquida, Malorka
Cala Mesquida, Malorka (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

MATALASCANAS - Sprcha na pláži v obľúbenom španielskom letovisku Matalascañas v Andalúzii už nemusí byť zadarmo. Španieli totiž začínajú testovať inteligentnú sprchu, ktorá sa spustí až potom, ako zaplatíte. Šokovaní dovolenkári sa pýtajú, kde si majú dať peňaženky.

Podľa plánu by mala minúta sprchy stáť euro, platiť sa bude dať prostredníctvom QR kódu alebo mincami, prístroj však nebude vydávať peniaze, dovolenkári tak budú musieť mať pri sebe presnú hotovosť.

Dôvodom spoplatnenia spŕch má byť úspora vody, návštevníci pláže sú však rozhorčení. "Skvelý nápad! Musíte vytiahnuť mobil a kde ho necháte, keď sa idete sprchovať?," povedal jeden z nich. „Chápem, že voda je dôležitá, ale myslím, že toto je hrozné," uviedol ďalší pre španielsky web Sur in English

Keďže ide o jedinú sprchu v okolí 4 kilometrov, väčšina turistov nebude mať inú možnosť, ako za ňu zaplatiť. Nájdu sa ale aj takí, čo opatrenie vítajú. "Každý rok v lete deti i dospelí zbytočne plytvajú vodou. Platenie za vodu vás núti si dvakrát rozmyslieť, či s ňou plytváte," napísal jeden z turistov.

Dovolenkári a miestni obyvatelia v posledných rokoch čelili v mnohých oblastiach obmedzeniam týkajúcim sa spŕch na plážach. Niekoľko pláží na východnom konci pobrežia Costa del Sol, vrátane tých v obci Rincon de la Victoria, sa minulé leto rozhodlo zatvoriť sprchy a otvorené zostali iba sprchy na nohy.

Očakáva sa, že situácia sa toto leto po zime s výdatnými dažďami výrazne zlepší. Mestská rada Rincon de la Victoria minulý mesiac oznámila, že tento rok otvorí svoje plážové sprchy ako obvykle.


 

Viac o téme: SprchaPoplatokŠpanielsko
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