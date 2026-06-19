Rekonštrukcie nemocníc z plánu obnovy sú v neistote: TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Rekonštrukcia niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Dôvodom je, že výzvu z plánu obnovy za vyše 200 miliónov eur, ktorú vyhralo osem nemocníc, vyšetruje Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Podľa Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude spôsob finančného vysporiadania výzvy závisieť od záverov vyšetrovania. Zároveň úrad deklaroval, že rekonštrukcie nemocníc pozastavené neboli.
Minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) ozrejmil, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie existuje riziko, že by Slovensko muselo financie určené na rekonštrukciu nemocníc vracať. Na naplnenie míľnika plánu obnovy, pre ktoré je potrebné preukázať rekonštrukciu takmer 1200 lôžok, sa preto úrad rozhodol zaradiť iné projekty.
„Z pohľadu úradu podpredsedu vlády a národnej agentúry, ktorá zastrešuje plán obnovy, sme sa s Európskou komisiou dohodli, že stiahneme výkazy z tých cieľov (nemocníc, ktoré pôvodne vyhrali výzvu, pozn. TASR), ktoré sme mali na nové lôžka a nahrádzame ich lôžkami, ktoré nám vznikajú nad rámec tých cieľov v prípade výstavby nemocnice v Martine a v Prešove,“ priblížil pre novinárov. Podľa Denníka N majú byť zaradené aj lôžka nemocnice v Banskej Bystrici.
Konkrétny zoznam projektov a lôžok
Konkrétny zoznam projektov a lôžok bude podľa ÚPPV predložený Európskej komisii v rámci žiadosti o platbu. „Každý projekt bude musieť byť posudzovaný individuálne. V súčasnosti nie je možné predikovať, či sa závery kontrolných a vyšetrovacích orgánov budú týkať všetkých dotknutých nemocníc. Momentálne je prioritou zabezpečenie splnenia cieľa plánu obnovy riadne a včas,“ vysvetlili pre TASR z úradu. „Ak sa jedného dňa v budúcnosti preukáže, že tu došlo k porušeniu zákona, (...), je ošetrené riziko, že budeme musieť vracať peniaze Európskej únii. Nie sú tu pozastavené žiadne platby,“ doplnil Drucker pre novinárov. Podľa Denníka N minister zároveň tvrdí, že štát nebude platiť peniaze navyše, lebo už zaplatil lôžka v štátnych nemocniciach, ktoré si teraz - mimo pôvodného plánu - dá uhradiť z plánu obnovy.
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre veľké investičné projekty v roku 2022. Alokovaných bolo v rámci nej 212 miliónov eur. Vo výzve uspelo osem nemocníc - nemocnica v Poprade, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene, Čadci a Bojniciach. Európska prokuratúra začala výzvu prešetrovať v roku 2023. Podľa Denníka N preveruje podozrenie, že výzva bola pripravená tak, aby sa peniaze z plánu obnovy dostali k vopred vybratým zariadeniam.