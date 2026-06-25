Obrovský zásah proti dílerom: Polícia zaistila takmer päť ton drog a zadržala 13 osôb

BRATISLAVA - Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus už 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) má ísť o osoby z „najvyšších poschodí“ medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila deväť osôb a podala štyri návrhy na vzatie do väzby. V rámci akcie zadržala takmer päť ton ťažkých drog, ktoré mali byť medzinárodne transportované. Minister a Peter Brndiar z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii. Policajná akcia prebiehala počas víkendu (20. - 21. 6.) v piatich krajoch Slovenska.
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Policajná akcia prebiehala počas víkendu (20. - 21. 6.) v piatich krajoch Slovenska, a to Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Banskobystrickom. Policajti vykonali osem domových prehliadok. Počas akcie sa podľa Brndiara nikto nezranil. „Počas vyšetrovania sa nám podarilo zadokumentovať 16 medzinárodných transportov drog,“ povedal. Slovensko bolo podľa Brndiara krajinou, kde sa drogy dovážali a odovzdávali ďalším distribútorom alebo konečným odberateľom.
Brndiar zároveň priblížil, že v rámci zadržaných drog bolo viac ako štyri tony ketamínu, 220 kilogramov kokaínu, 400 kíl MDMA, taktiež hašiš a extáza. Medzinárodná zločinecká skupina podľa neho pôsobila okrem Slovenska aj v Holandsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a Spojených arabských emirátoch. „Významná časť sa dovážala na územie SR. Bavíme sa o kilogramových množstvách. Boli to množstvá od jedného do troch kilogramov. V jednom prípade máme dokonca zdokumentovaných 20 kíl drog,“ podotkol Brndiar.
Tvrdí, že členovia zločineckej skupiny získali finančný prospech minimálne 800.000 eur. Policajti zaistili v rámci akcie drogy a anaboliká, strelné zbrane, elektronické zariadenia, financie a listinné dôkazy, ako letenky či doklady.
„V rámci tejto zločineckej skupiny máme dôkazy aj k ďalším trestným činnostiam, ktorých sa členovia dopúšťali. Sú to najmä činy násilného charakteru ako vydieranie, vydieračský únos, ktorými sa budeme teraz podrobne zaoberať,“ poznamenal Brndiar. Doplnil, že dôkazy nadobúdajú taký rozmer, že slovenská polícia bude musieť požiadať o vytvorenie spoločných medzinárodných vyšetrovacích tímov. Je presvedčený, že rozkryjú oveľa väčší rozsah skupiny. Do policajnej akcie bolo nasadených viac ako 170 policajtov z útvarov Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, pohotovostných policajných útvarov krajských riaditeľstiev a ďalších špecializovaných zložiek Policajného zboru.