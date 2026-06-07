Z trhu sťahujú dôležitý liek: Užíva sa pri vážnej chorobe! Pacienti musia siahnuť po náhradách

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval o stiahnutí lieku Imuldosa 130 mg koncentrát na infúzny roztok, ŠÚKL kód: 8469E z trhu. Stiahnutie lieku z trhu sa vzťahuje na šaržu s číslom G2500672 s dátumom exspirácie január 2027.
Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.
"Dôvodom stiahnutia dotknutej šarže lieku Imuldosa 130 mg koncentrát na infúzny roztok, con inf 1x26 ml/130 mg (liek.inj.skl.) je zistený nedostatok vo výrobe lieku - nesúlad so správnou výrobnou praxou. Stiahnutie lieku z trhu má preventívny charakter v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia pacientov," informujú.
Liek Imuldosa sa používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej Crohnovej choroby u dospelých a detí s hmotnosťou najmenej 40 kg. Je určený pre pacientov, u ktorých bežná alebo biologická liečba nebola dostatočne účinná, prestala účinkovať alebo ju netolerovali. Liek pôsobí na imunitný systém a pomáha zmierňovať zápal spojený s týmto ochorením.
Liečba pacientov nebude podľa ŠÚKL ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné aj iné lieky s obsahom rovnakého liečiva, v rovnakej liekovej forme a rovnakými terapeutickými indikáciami.