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POZOR na lieky v horúčavách: Teplo ich môže znehodnotiť a ohroziť zdravie! Kde ich správne skladovať?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Vplyvom vysokých teplôt môže dochádzať k znehodnoteniu liekov, čo môže mať za následok zlyhanie liečby alebo vážne poškodenie zdravia. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Varuje pred objednávaním liekov do výdajných boxov i pred ponechávaním liekov na priamom slnku. ŠÚKL o tom informuje na webe.

Odborníci ozrejmili, že každý liek má prísne stanovené teplotné limity pre skladovanie. Vplyvom vysokých teplôt dochádza k neviditeľnej chemickej degradácii účinných látok alebo k zmene fyzikálnej formy lieku, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu, a tým aj na bezpečnosť a účinnosť lieku.

Pozor pri objednávaní

„Vo všeobecnosti sa lieky odporúča skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplotách do 25 stupňov Celzia. Samozrejme, existujú aj výnimky a mnoho liekov je potrebné skladovať v chladničke, napríklad inzulín, rôzne masti, sirupy alebo čapíky,“ vysvetľuje vedúci Sekcie inšpekcie ŠÚKL Roman Poláček a dodáva, že všetky potrebné informácie pacienti nájdu v príbalovom letáku.

ŠÚKL osobitne varuje pred objednávaním liekov s doručením do exteriérových samoobslužných boxov. Počas letných dní sa tieto nezaizolované a neklimatizované boxy menia na skleníky, v ktorých teploty bežne dosiahnu až 40 či 50 stupňov Celzia. Takéto podmienky vysoko presahujú limity pre skladovanie väčšiny liekov. „Lieky nie sú bežný spotrebný tovar. Sú to citlivé chemické látky, ktoré pod vplyvom tepla podliehajú rozkladu. Pri lieku, ktorý bol pol dňa vystavený päťdesiatstupňovej horúčave, už jednoducho nevieme zaručiť jeho bezpečnosť a pacienti by ho nemali užívať,“ upozornil Poláček.

Odporúčajú dodržiavať zásady správneho skladovania

Aby sa predišlo znehodnoteniu liekov a ohrozeniu zdravia, štátny ústav pacientom odporúča dodržiavať zásady ich správneho skladovania. „Lieky nikdy nenechávajte položené na priamom slnku, napríklad na stole, kuchynskej linke alebo v rozhorúčenom aute. Po užití ich ihneď odložte na tmavé a suché miesto. Okrem vysokých teplôt lieky výrazne znehodnocuje aj zvýšená vlhkosť vzduchu. Lieky preto neskladujte v kúpeľni alebo v kuchyni,“ radí ústav. Pripomína takisto pravidelne preverovať dátum exspirácie liekov, obzvlášť pred letnou cestovateľskou sezónou, a skladovať lieky mimo dosahu detí.

Zvýšenú opatrnosť štátny ústav odporúča aj pri pobyte na priamom slnku. „Pri užívaní niektorých liekov je pokožka mimoriadne citlivá na slnečné svetlo a UV žiarenie, čo môže viesť k nežiaducim účinkom, ako sú vyrážky, začervenanie, opuchy či dokonca popáleniny. Pri užívaní takýchto liekov sa odporúča obmedziť pobyt na slnku v čo najväčšej možnej miere,“ zdôraznil ŠÚKL. Rovnako je dôležité používanie slnečnej ochrany počas celého dňa, a to aj v prípade pobytu mimo priameho slnka. Informácia o tom, či liek spôsobuje citlivosť na slnečné žiarenie, je uvedená v príbalovom letáku.

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