Ničivé zemetrasenia vo Venezuele: VIDEO Slovensko i zahraničie posiela záchranárov

BRATISLAVA - Slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby (HZS) a štyroch vyhľadávacích psov odletel v nedeľu ráno do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na mieste nešťastia budú vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti. Na nedeľnom brífingu na bratislavskom letisku o tom informoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič.
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Slovensko do Venezuely vysiela MUSAR tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách, pre záchranárov ide podľa prezidenta HaZZ o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky, so sebou si berú aj zásoby jedla a vody. „Nevedeli sme na takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú na takéto udalosti používame štandardne v rámci Európskej únie a blízkych štátov,“ skonštatoval Mifkovič.
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Podľa prezidenta HaZZ pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach, záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. „Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že niekoľko tisíc ľudí je ešte v sutinách, takže najdôležitejšie je, aby sa dali robiť sanačné práce, lokalizovať a vyslobodzovať ľudí,“ doplnil Mifkovič s tým, že tím má skúsenosti aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Najväčšie škody sú v severnom štáte La Guaira a v pobrežnej oblasti severne od Caracasu. Katastrofa si vyžiadala už vyše 1430 obetí, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.
Vo Venezuele je cez 2700 záchranárov zo zahraničia
Venezuela od dvojice stredajších zemetrasení dostala pomoc od 24 krajín, ktoré vyslali najmenej 2741 záchranárov, 86 tímov s vycvičenými psami a poskytli 521 ton humanitárnej pomoci, oznámila dnes ráno SELČ dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Do Venezuely dnes dorazila aj skupina záchranárov z Česka.
Medzinárodné pátracie, záchranné a podporné tímy sú už na mieste a integrovali sa medzi venezuelských záchranárov, napísala Rodríguezová na sociálnej sieti X. Dočasná prezidentka čelí frustrácii a kritike obyvateľov, ktorí vinia vládu z pomalej a nedostatočnej reakcie v najhoršie postihnutých oblastiach. Pri prezidentkinej návšteve zdevastovanej štvrti v Caracase ju skupina obyvateľov konfrontovala a vyčítala pomalú pomoc, informovala v sobotu stanica Al-Džazíra. Obyvatelia sa od zemetrasenia sťažujú na nedostatok záchranných tímov vyslaných vládou a ťažké techniky potrebné na odstraňovanie trosiek pri pátraní po preživších.
Humanitárne organizácie považujú prvých 48 až 72 hodín od zemetrasenia za kľúčové okno pre záchranu ľudí, ktorí sú ešte nažive. V najhoršie postihnutom štáte La Guaira na severe krajiny sa pri zemetrasení zrútilo alebo bolo zničených viac ako 1400 budov, uvádza stanica BBC s odvolaním sa na oficiálne údaje. Vláda obmedzila prístup do štátu, kde kontrolu prevzala armáda.
Európska únia vyčlenila päť miliónov eur na pomoc komunitám zasiahnutým zemetrasením vo Venezuele, oznámila na X šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. EÚ podľa nej tiež pomáha záchranným zložkám na mieste mapovaním škôd a nasmerovaním pomoci tam, kde je potreba, s pomocou satelitného systému Copernicus.