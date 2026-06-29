Záchranárske vrtuľníky mali plné ruky práce: Počas víkendu padol historický rekord zásahov

BRATISLAVA - Počas uplynulého víkendu zasahovali vrtuľníky leteckej záchrannej služby Air - Transport Europe (ATE) na Slovensku 36-krát. Ide o najvyšší počet zásahov počas jedného víkendu v histórii. ATE o tom informovala na sociálnej sieti.
Najviac práce mali počas víkendu posádky v Košiciach, kde zasahovali osemkrát. Päť zásahov evidujú v Banskej Bystrici, Poprade, Nitre a Žiline, a štyrikrát zasahovali leteckí záchranári v Bratislave a Trenčíne.
Najčastejšie smerovala pomoc zo vzduchu k pacientom s akútnymi srdcovými problémami, po dopravných nehodách a po pádoch z výšky. Posádky zasahovali aj pri ďalších závažných stavoch, ako sú poranenia vnútorných orgánov, topenia a skoky do vody, zásahy v horskom teréne, cievne mozgové príhody či popáleniny a obareniny. Spomedzi výjazdov slovenskej a českej leteckej záchrannej služby ATE sa napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich nepodarilo pomôcť trom pacientom - dvom motocyklistom a jednému mužovi po topení.
ATE vyzýva ľudí, aby počas horúcich dní mysleli na svoju bezpečnosť - dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa najväčšej záťaži počas popoludňajších hodín, nepodceňovali riziká pri kúpaní či aktivitách v prírode a chránili seba aj svojich blízkych. „Opatrnosť môže byť často tým najdôležitejším krokom k tomu, aby pomoc vrtuľníka vôbec nebola potrebná,“ dodali záchranári.