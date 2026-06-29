Obrovská tragédia: Vo vodopáde sa utopili traja ľudia! Otec s desaťročným synom bojovali o život hodiny

BLUDENZ - Obrovská tragédia zasiahla rakúsku spolkovú krajinu Vorarlbersko. Pri kúpaní v rieke Ill pri meste Bludenz prišli o život traja ľudia vrátane 10-ročného chlapca. Podľa prvých zistení ich pod vodou zachytil mimoriadne nebezpečný vodný prúd, z ktorého sa nedokázali dostať ani napriek rozsiahlej záchrannej akcii.
Osudné skoky do vody
Nešťastie sa odohralo v nedeľu podvečer na obľúbenom mieste na kúpanie pod vodopádom. Ako informoval rakúsky portál Krone.at, približne o 17.30 h skočili do jazierka pod vodopádom desaťročný chlapec a 22-ročný muž. Vo vode sa už v tom čase kúpal chlapcov 40-ročný otec.
Len krátko nato sa všetci traja dostali do silného prúdu, ktorý ich vtiahol pod hladinu.
Podľa záchranárov ich zachytil takzvaný vodný valec a stiahol ich ku dnu približne 2,5 metra hlbokej rieky. Sila prúdu bola taká veľká, že sa už nedokázali vynoriť.
Zúfalý boj o záchranu
Celú tragédiu z brehu sledoval starý otec chlapca, ktorý okamžite skočil do vody, aby pomohol. Podarilo sa mu dostať zo silného prúdu svojho 40-ročného zaťa, ktorý bol už v bezvedomí. O niekoľko okamihov ďalší z okoloidúcich vytiahol z rieky aj 22-ročného muža.
Napriek okamžitej resuscitácii sa jeho život zachrániť nepodarilo a zomrel ešte na mieste.
Pátranie po desaťročnom chlapcovi pokračovalo niekoľko ďalších minút. Približne 300 metrov po prúde ho spozorovala náhodná okoloidúca žena, ktorá spolu s ďalšími ľuďmi pomohla dostať dieťa na breh.
Po poskytnutí prvej pomoci ho vrtuľník transportoval do nemocnice vo Feldkirchu, kde však svojim zraneniam ešte v ten večer podľahol. Do rovnakej nemocnice previezli aj jeho otca. Lekári niekoľko hodín bojovali o jeho život, no v pondelok ráno zomrel aj on.
Nasadili viac ako 180 záchranárov
Rozsah tragédie si vyžiadal mimoriadne rozsiahly zásah.
Podľa Krone.at bolo na mieste viac ako 180 príslušníkov hasičských zborov, vodnej záchrannej služby, polície, Červeného kríža aj posádok záchranárskych vrtuľníkov. Do akcie sa zapojil aj policajný vrtuľník.
Súčasťou zásahu bol aj krízový intervenčný tím, ktorý poskytoval psychologickú pomoc príbuzným obetí, svedkom tragédie aj zasahujúcim záchranárom.
Vyšetrovatelia skúmajú okolnosti tragédie
Miesto nešťastia patrí počas horúcich letných dní medzi vyhľadávané prírodné kúpaliská. V okolí rieky Ill sa nachádza niekoľko vodných elektrární, ktoré môžu spôsobiť náhle zvýšenie hladiny. Vodná záchranná služba však podľa prvotných zistení uviedla, že v čase tragédie nebol prietok rieky nijako mimoriadny. Výraznejší vplyv na hladinu nemali mať ani búrky, ktoré predtým zasiahli oblasť Montafonu. Presné príčiny tragédie preto zostávajú predmetom vyšetrovania.
Čo je vodný valec?
Podľa odborníkov ide o jeden z najnebezpečnejších javov na tečúcich vodách. Vodný valec vzniká pod vodopádmi alebo stupňami rieky, kde sa časť vody po dopade vracia späť proti hlavnému prúdu. Vytvára tak silný kolobeh vody, ktorý dokáže človeka opakovane sťahovať pod hladinu.
Aj skúsení plavci majú podľa odborníkov len minimálnu šancu uniknúť z takéhoto prúdu vlastnými silami, čo robí z vodného valca mimoriadne nebezpečný prírodný jav.