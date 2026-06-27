Zásah záchranárov v Tatrách: Turistka sa pošmykla pri známom vodopáde, zranenú ju niesli na nosidlách

(Zdroj: hzs.sk)
ZUBEREC - Poľská turistka si v sobotu pri Roháčskom vodopáde v Západných Tatrách pri pošmyknutí sa a následnom páde privodila bolestivé poranenie členka. Sedemdesiatročnej žene pomáhali profesionálni i dobrovoľní horskí záchranári. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
„Horskí záchranári po príchode k vodopádu pacientku vyšetrili a poranenú končatinu jej zafixovali pomocou vákuovej dlahy. Po ošetrení ju transportovali na nosidlách k Adamculi, odkiaľ ju terénnym vozidlom HZS previezli na parkovisko pod Spálenou,“ priblížila HZS. Z parkoviska už žena podľa nej pokračovala na vlastnú žiadosť so synom na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia do Poľska.
(Zdroj: hzs.sk)