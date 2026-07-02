Hudobník Yxo otvorene o srdcovom festivale: Na Žákovic Open pomáha celá rodina!

TOPOĽČANY - Festival Žákovic Open sa už o takmer mesiac opäť vráti do malej dedinky neďaleko Topoľčian. Za podujatím, ktoré si za roky získalo verných fanúšikov, stojí aj basgitarista skupiny Hex Tomáš Yxo Dohňanský. Ten prezradil, čo festival znamená pre jeho rodinu.
Festival Žákovic Open tento rok oslávi už 15. ročník a opäť ponúkne dva dni plné hudby, dobrej nálady a priateľskej atmosféry. Konať sa bude 24. a 25. júla a podľa organizátorov zostáva verný tomu, čím si získal návštevníkov už od svojich začiatkov.
Jednou z tvárí festivalu je aj Yxo zo skupiny Hex, ktorý priznáva, že podujatie je pre neho oveľa viac než len ďalší hudobný festival. „Je to úplne niečo krásne, lebo ľudia sa tešia z našich pesničiek. Chodia vo veľkých množstvách na koncerty,“ povedal hudobník. Ako dodal, organizátori sa snažia každý rok priniesť program, v ktorom si nájde niečo každý. „Pridali sme tam We Are Open, pridali sme pre všetkých hudobné štýly a dobrých ľudí s dobrým srdcom. Je to taký malý, milý festival v malej dedinke, kde sú veľmi srdeční a dobrí ľudia,“ vysvetlil.
Na organizácii pritom nepracuje len tím okolo festivalu. Ruku k dielu pravidelne prikladá aj Yxova rodina. „Hanka už pomáha a pomáhať bude celá rodina. Tí mladí sú už takí, že viac-menej to robia na mieste a robia to naozaj kvalitne,“ prezradil s úsmevom.
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Práve rodinná atmosféra a blízkosť návštevníkov robia podľa organizátorov zo Žákovic Open podujatie, ktoré sa od veľkých festivalov odlišuje. Aj po pätnástich rokoch chce zostať miestom, kde nejde len o hudbu, ale aj o stretnutia, pohodu a komunitu ľudí, ktorí sa sem radi vracajú.