Polícia vyhlásila pátranie po 29-ročnom Róbertovi zo Žiliny: Nevideli ste ho?

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 29-ročnom Róbertovi Torčíkovi zo Žiliny. TASR o tom v piatok informoval Peter Ondák z komunikačného oddelenia Krajského riaditeľstva PZ v Žiline.
Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu. "Od svojho odchodu o sebe nepodal žiadnu správu, do miesta bydliska sa nevrátil a jeho súčasný pobyt nie je známy," uviedol Ondák.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má štíhlu postavu, plavé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené biele tričko, biele krátke nohavice, bielu šiltovku, obuté mal biele tenisky a so sebou čiernu kapsičku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzval Ondák.