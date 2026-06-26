Šéfka maďarskej diplomacie Orbánová odvolala 37 veľvyslancov

BUDAPEŠŤ - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomacie to oznámila v príspevku zverejnenom v piatok na Facebooku.
Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky. „Cieľom ministerstva zahraničných vecí je vybudovať profesionálny diplomatický zbor fungujúci na vysokej odbornej úrovni. Potrebujeme veľvyslancov a diplomatov, ktorí budú aktívne prispievať k realizácii cieľov maďarskej zahraničnej politiky, ako aj k posilneniu schopnosti našej krajiny presadzovať svoje záujmy na medzinárodnej úrovni,“ uviedla Orbánová vo videu, v ktorom však nešpecifikovala, ktorých diplomatov a ktorých krajín sa jej rozhodnutie týka.
Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že šéfka maďarskej diplomacie už v máji odvolala veľvyslanca vo Varšave, čím naznačila, že vláda chce otvoriť novú éru v maďarsko-poľských vzťahoch po tom, čo sa počas pôsobenia vlád premiéra Viktora Orbána zhoršili vzťahy aj medzi diplomatmi oboch krajín.