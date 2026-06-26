Hasiči zasahovali vo štvrtok večer pri nehode auta: Vozidlo skončilo prevrátené

Hasiči zasahovali pri nehode osobného auta v Bratislave (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali vo štvrtok (25. 6.) večer pri nehode osobného auta v Bratislave. Udalosť im nahlásili krátko po 20.15 h. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali pri nehode osobného auta v Bratislave (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
„Po zdokumentovaní nehody príslušníkmi Polície Slovenskej republiky hasiči vozidlo prevrátili späť na kolesá a odstavili ho na krajnicu. Následne dočistili vozovku od uniknutých prevádzkových kvapalín a miesto udalosti odovzdali polícii,“ uviedol HaZZ.
Hasiči zasahovali pri nehode osobného auta v Bratislave (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)