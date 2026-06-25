Cvičenie polície sa zmenilo na ostrý zásah: Na Železnej studničke našli stovky kusov munície

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Pyrotechnici pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave našli počas cvičenia 17. júna v lokalite Železná studnička viac ako 500 kusov rôznej munície z čias druhej svetovej vojny. Informovala o tom vo štvrtok bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia počas cvičenia vyhľadávala nevybuchnutú muníciu v blízkosti potoka na Raganovej lúke.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Zároveň bratislavská krajská polícia pripomína, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a pre ľudí nebezpečná. „V prípade jej nálezu sa jej nikdy nedotýkajte a vždy volajte políciu na čísle 158,“ dodala.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)