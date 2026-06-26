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AKTUÁLNE Vážna nehoda v centre Ilavy: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, povolaný bol aj vrtuľník

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(Zdroj: Topky)
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ILAVA - V centre Ilavy sa dnes dopoludnia odohrala vážna dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek. Na hlavnom ťahu priamo v meste došlo k silnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Situácia na mieste je natoľko vážna, že do akcie museli povolať aj záchranársky vrtuľník.

Na mieste momentálne vládne obrovský ruch. Podľa očitých svedkov a prvých záberov z miesta nehody sú autá po náraze do seba zaklinené a značne zdemolované. K nehode okamžite dorazili hasiči, posádky rýchlej zdravotnej pomoci a niekoľko policajných hliadok, ktoré okamžite začali riadiť dopravu a zabezpečovať okolie.

AKTUÁLNE Vážna nehoda v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky)

Kvôli vážnosti zranení minimálne jedného z účastníkov nehody bol na miesto vyslaný aj vrtuľník Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorý pristál v tesnej blízkosti incidentu. Hasiči momentálne zabezpečujú miesto nehody, vykonávajú protipožiarne opatrenia na vozidlách a pomáhajú s ošetrovaním zranených.

AKTUÁLNE Vážna nehoda v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky)

Doprava v centre Ilavy je momentálne výrazne obmedzená, v oboch smeroch sa tvoria kolóny a vodiči musia počítať s výrazným zdržaním, prípadne s úplným uzatvorením cesty na nevyhnutný čas. Policajti na mieste dokumentujú stopy a vyšetrujú, ako presne k tejto vážnej zrážke došlo.

Správu budeme aktualizovať...

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