AKTUÁLNE Vážna nehoda v centre Ilavy: Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, povolaný bol aj vrtuľník

ILAVA - V centre Ilavy sa dnes dopoludnia odohrala vážna dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek. Na hlavnom ťahu priamo v meste došlo k silnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Situácia na mieste je natoľko vážna, že do akcie museli povolať aj záchranársky vrtuľník.
Na mieste momentálne vládne obrovský ruch. Podľa očitých svedkov a prvých záberov z miesta nehody sú autá po náraze do seba zaklinené a značne zdemolované. K nehode okamžite dorazili hasiči, posádky rýchlej zdravotnej pomoci a niekoľko policajných hliadok, ktoré okamžite začali riadiť dopravu a zabezpečovať okolie.
Kvôli vážnosti zranení minimálne jedného z účastníkov nehody bol na miesto vyslaný aj vrtuľník Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorý pristál v tesnej blízkosti incidentu. Hasiči momentálne zabezpečujú miesto nehody, vykonávajú protipožiarne opatrenia na vozidlách a pomáhajú s ošetrovaním zranených.
Doprava v centre Ilavy je momentálne výrazne obmedzená, v oboch smeroch sa tvoria kolóny a vodiči musia počítať s výrazným zdržaním, prípadne s úplným uzatvorením cesty na nevyhnutný čas. Policajti na mieste dokumentujú stopy a vyšetrujú, ako presne k tejto vážnej zrážke došlo.
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