AKTUÁLNE Ďalšia tragédia pri vode! V obľúbenom jazere našli telo bez známok života

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BRATISLAVA - Tragédie pri vode nekončia. Polícia v piatok ohlásila nález tela bez známok života v jazere Kuchajda.
"Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli dnes na základe telefonického oznámenia krátko pred 10.00 h vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v jazere Kuchajda v treťom bratislavskom okrese," informuje bratislavská krajská polícia. s tým, že hodnovernosť oznámenia na mieste preverili a potvrdili.
Totožnosť osoby doposiaľ nie je známa. "Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III," dodáva polícia.