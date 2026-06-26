Horúčavy ju vyzliekli: Zendaya na premiére hviezdila v najlacnejšom outfite!

LOS ANGELES - Na červenom koberci býva zvykom ohurovať luxusom. Zendaya sa však vydala opačným smerom.
Európska vlna horúčav zrejme ovplyvnila aj Zendayu. Herečka na fototermíne k filmu Spider-Man: Brand New Day v Paríži všetkých prekvapila. Namiesto tradičného outfitu si obliekla iba oversized vintage tričko s motívom Spider-Mana. Nohavice tentoraz úplne vynechala a look doplnila len bielymi lodičkami Christian Louboutin a výraznými šperkami.
Najväčším prekvapením však nebola samotná kombinácia, ale cena hlavného kúsku. Jej dlhoročný stylista Law Roach prezradil, že tričko našiel na eBay za iba 34,99 dolárov. „Štýl nemusí vždy stáť majetok,“ odkázal na sociálnej sieti. Zendaya svoj minimalistický outfit ozdobila diamantovými visiacimi náušnicami a luxusnými hodinkami Rolex.
Vedľa nej sa objavil aj jej manžel Tom Holland, ktorý stavil na elegantný oblek Balenciaga s červeným sakom, čiernymi nohavicami a bielym tričkom. Herečka pritom už niekoľko týždňov verne dodržiava trend method dressing, keď svoje outfity prispôsobuje filmu, ktorý práve propaguje. Po zastávkach v Taliansku, kde sa ukázala v modeloch značiek Versace a Giorgio Armani, zamierila do Londýna. Tam zaujala archívnym modelom Johna Galliana s efektnou pavučinou splývajúcou po chrbte. Film Spider-Man: Brand New Day dorazí do kín už 31. júla.
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