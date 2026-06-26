Libanonský prezident víta francúzsko-taliansky plán: UNIFIL má nahradiť nová medzinárodná koalícia

BEJRÚT - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok privítal snahy Francúzska a Talianska o vytvorenie nadnárodnej koalície, ktorá by nahradila dočasné mierové sily OSN (UNIFIL) v krajine, keďže ich mandát uplynie na konci roka. Informujú o tom agentúra AFP.
Prezident vo vyhlásení označil iniciatívu za „úprimné vyjadrenie medzinárodného záväzku podporovať libanonskú zvrchovanosť a stabilitu“. Awn tiež zdôraznil, že Libanon je pripravený prijať „akékoľvek medzinárodné riešenie, ktoré posilní kapacity jeho ozbrojených síl, zachová jeho územnú celistvosť a zabráni tomu, aby sa jeho územie stalo arénou pre eskaláciu alebo regionálne napätie“.
Mierové sily na juhu Libanonu majú približne 7500 príslušníkov z takmer 50 krajín a úrady ich v krajine nasadili v roku 1978. Vlani v auguste Bezpečnostná rada OSN pod tlakom USA rozhodla, že ukončí mandát UNIFIL k 31. decembru 2026.
Macron a Meloni plánujú novú koalíciu
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po štvrtkovom stretnutí s talianskou premiérkou Georgiou Meloniovou povedal, že obe krajiny „chcú založiť koalíciu zameranú na riešenie situácie po ukončení misie UNIFIL v koordinácii s Európskou úniou a Organizáciou Spojených národov“. Cieľom je posilniť suverenitu Libanonu a jeho ozbrojených síl a predchádzať tak eskalácii v regióne. Francúzsko patrí k jedným z najväčších prispievateľov UNIFILU, pripomína AFP.
Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že po skončení mandátu súčasnej misie budú v Libanone potrebné mierové sily. Očakáva sa, že tento návrh sa stretne s nevôľou zo strany Spojených štátov a Izraela, píše AFP. Začiatkom júna Guterres navrhol tri možnosti riešenia situácie, v rámci ktorých by 2000 až 5000 príslušníkov OSN s pomocou libanonskej armády monitorovalo prímerie Izraela a militantného hnutia Hizballáh.