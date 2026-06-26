Zástupca veliteľa NATO Stringer: Summit v Turecku by mal ukázať jednotu Aliancie

LONDÝN - Zástupca najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, maršal britského letectva John Stringer, v rozhovore pre agentúru AP zdôraznil, že od nadchádzajúceho summitu NATO v tureckej Ankare očakáva pokračovanie diskusie o zvýšení výdavkov na obranu, ako aj potvrdenie podpory Ukrajine a zdôraznenie jednoty Aliancie. Summit sa uskutoční 7. a 8. júla.
Summity sú podľa Stringera najmä politickými udalosťami a demonštruje sa na nich jednota medzinárodnej organizácie. Bolo by podľa neho zvláštne, keby počas desaťročí rozširovania NATO nedošlo k určitým turbulenciám. „Nachádzame sa práve teraz v jednom z týchto momentov? Áno, nachádzame,“ povedal.
Trump tlačí na NATO a kritizuje Európu
Americký prezident Donald Trump od svojej inaugurácie vlani v januári opakovane vyvíja nátlak na NATO. Dlhodobo tiež vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Európskych spojencov kritizuje aj pre ich postoj pri vojne USA proti Iránu. Americký minister obrany Pete Hegseth zároveň nedávno oznámil, že Pentagón počas najbližších šiestich mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe.
Výsledok tejto revízie určí, ako rýchlo budú musieť Európania prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. Americké ozbrojené sily v Európe už skôr v júni uviedli, že Washington stiahne z Európy časť svojich kapacít a očakáva, že ostatné spojenecké krajiny tieto medzery vyplnia.
Európa hľadá náhradu za americké kapacity
Stringer uviedol, že nahradiť americké sily v oblasti ďalekonosných kapacít a prieskumu bude náročné. Je však presvedčený, že to bude možné dosiahnuť kombináciou rôznych vlastných kapacít. Napríklad strategické bombardéry B1 a B52 prevádzkujú iba USA, ale podľa britského maršala by sa ich strata mohla kompenzovať prostredníctvom rakiet odpaľovaných z menších lietadiel alebo pozemných systémov a lodí.
Európske krajiny podľa neho v súčasnosti investujú do vybudovania „skutočne dôveryhodnej sily“. Ako príklad uviedol, že niektoré krajiny štvornásobne zvyšujú výrobu 155-milimetrových delostreleckých granátov. Na summite sa podľa neho bude diskutovať o zvýšení výroby spôsobmi, aké Aliancia nemusela používať už desaťročia.