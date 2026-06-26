Rakovinu porazila, ale: Známa jojkárka opäť v ohrození života... Poslala odkaz tam hore!

BRATISLAVA - Po náročnom období, počas ktorého bojovala s rakovinou, jej tentoraz zdravie skomplikovala nečakaná alergická reakcia.
Jojkárska moderátorka Lucia Stráňavová, ktorá si v minulosti prešla náročným bojom s rakovinou, opäť poriadne vystrašila svojich fanúšikov. Na sociálnej sieti priznala, že tentoraz ju neohrozila zákerná choroba, ale zdanlivo obyčajné uštipnutie osou.
„Keď ťa nezabije rakovina, pokúsi sa o to osa,“ napísala s dávkou čierneho humoru k fotografii, na ktorej sa už usmieva. Z jej slov však vyplýva, že situácia vôbec nebola príjemná. „Well som ok. Trvalo 45 rokov, kým som zistila, že mám alergiu na osy. Paradox. Keďže ja som bola vždy doma bez obáv odháňač hmyzu. Ďakujem priateľom aj lekárom,“ odkázala svojim sledovateľom.
Na záver pridala aj odkaz „tam hore“, ktorý mnohých pobavil, ale zároveň naznačil, že ďalšie dramatické životné skúšky by už naozaj privítať nechcela. „Poprosím hore, že už na chvíľku by aj stačilo exkluzívnych zážitkov,“ napísala. Zdá sa však, že všetko napokon dopadlo dobre a jojkárska moderátorka je už v poriadku.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%