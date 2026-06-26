Na Slovensku bude PEKLO: Horúčavy udrú tak, ako ešte nikdy! Môže padnúť historický REKORD, najvyšší stupeň varovania

BRATISLAVA - Najnovšie výstupy numerických modelov priniesli nepríjemné prekvapenie: horúčavy, ktoré sa blížia na Slovensko, budú ešte extrémnejšie, než meteorológovia pôvodne predpokladali. Už nejde len o to, že môžeme prekonať národný teplotný rekord +40,3 °C. Teploty môžu vystreliť až na +41 °C, čo je hodnota, akú naše územie ešte nikdy nezaznamenalo.
Tepelná kupola, ktorá doteraz dusila západnú Európu teplotami od +40 do +45 °C a vyžiadala si tam desiatky obetí, sa presúva ďalej nad Balkán a strednú Európu. A usadí sa priamo nad Slovenskom, varuje iMeteo.sk.
Do nedele bude prevažovať jasná až poloblačená obloha, bude sucho, bez rážok a teplota bude každým dňom vyššia. V piatok meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) predpovedajú, že maximálna teplota vystúpi na 32 až 37°C, o niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. Cez víkend ale očakávajú, že teploty prekonajú hranicu 40°C.
Najhorúcejším dňom na západnom Slovensku má byť nedeľa, na východe pondelok. Podľa aktuálnych máp sa môžu teploty dostať na +41 °C v nedeľu na východe Podunajskej nížiny (Hurbanovo, Štúrovo, Mužla), na +41 °C v pondelok na juhovýchode Slovenska (Trebišov, Somotor).
Takéto hodnoty sa na teplotných mapách pre Slovensko ešte nikdy neobjavili, upozorňuje iMeteo. Ide o bezprecedentnú vlnu horúčav, ktorá môže prepísať históriu meteorológie. Štyridsiatky už dokonca nebudú len výsadou najteplejších regiónov. Teploty okolo +40 °C sa môžu objaviť aj v oblastiach, kde to nebýva bežné, napríklad na Považí či Hornom Ponitrí.
Platia všetky výstrahy
V súvislosti s horúčavami vydali na piatok meteorológovia výstrahu druhého stupňa pre južnú polovicu západneho Slovenska, takisto niektoré lokality na juhu stredného Slovenska a na Dolnom Zemplíne.
V sobotu a v nedelu bude dokonca v platnosti výstraha tretieho stupňa, teda najvyššia stupeň výstrahy, opäť pre juhozápadnú časť Slovenska prípadne niektoré okresy na juhu stredného Slovenska.
"Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňujú meteorológovia.
Nadchádzajúci víkend nebude len o štyridsiatkach počas dňa. Mimoriadne vysoké budú aj nočné teploty. V niektorých oblastiach nemusia klesnúť pod +25 °C, a pod +20 °C sa dostanú len ojedinele.
Úľava príde až v priebehu budúceho týždňa, keď sa začne postupne ochladzovať. Dovtedy však Slovensko čakajú dni, ktoré môžu patriť medzi najhorúcejšie v histórii meraní.