Mení farbu, vytvára vlastné teplo a kvitne len dve noci: Poznáte tento rastlinný zázrak?

LIBEREC - V botanickej záhrade v Liberci začala kvitnúť viktória kráľovská. Najväčší lekno sveta v nej vykvitá každoročne už 70 rokov. Návštevníci ju môžu teraz obdivovať na dvoch miestach, v pavilónoch E a L, povedal riaditeľ záhrady Václav Lenk. Podľa neho to vyzerá, že každý týždeň budú mať dva kvety, a to až do septembra.
Nočné kvitnutie
"Návštevníci majú šancu vidieť roztvorené kvety ku koncu otváracej doby záhrady alebo ráno, pokiaľ je pod mrakom," dodal Lenk. To je dané tým, že kvet viktórie sa otvára v nočných hodinách. Prvá noc je biela a ako samičí kvet láka nočné opeľovače – chrobáky z tropických oblastí. Ráno sa opäť zatvára a druhý večer sa roztvára znova, tentoraz v sýto ružovej farbe, už ako kvet samčí. Svojich hmyzích návštevníkov potom prepúšťa kompletne obalené peľom, pripravené zaistiť ďalšiu generáciu rastliny. Po tejto dvojdňovej premene kvet uvadá.
Pestovanie zo semien
S ohľadom na klimatické podmienky Liberca pestujú v tunajšej záhrade viktóriu kráľovskú ako jednoročnú rastlinu, celý cyklus preto začína každý rok znova od semienka. Záhradníci ich vysievajú v polovici februára. Na klíčenie potrebujú vodu o teplote 28 stupňov Celzia, mladé semenáče potom rastú pri 26 stupňoch. "Kým sa rastlinky dostanú na svoje miesto v expozícii, záhradník ich niekoľkokrát presadí, aby zosilneli," uviedla edukátorka libereckej záhrady Soňa Kajzrová.
Každé predjarie sa podľa nej tiež musia vyčistiť bazény a nachystať podvodné záhony. "Preto v expozíciách počas februára a marca uvidíte bazény bez vody a záhradnícky tím pri ťažkej práci s navážením nového substrátu. V polovici apríla odrastené semenáče putujú do expozícií, kde počas dvoch mesiacov dorastajú do kvetuschopnej veľkosti," dodala.
Karibik v Európe: Tieto pláže v Chorvátsku, Taliansku či Grécku pokojne nahradia exotiku
Zaujímavé vlastnosti
Zaujímavosťou viktórie je, že vo vnútri kvetu môže byť teplota až o desať stupňov vyššia ako v okolitom prostredí a obrovské listy viktórie kráľovskej s priemerom až tri metre unesú viac ako 20 kilogramov. Vďaka svojej pevnosti a dokonalej štruktúre sa listy viktórie stali predlohou pre konštrukčné riešenie niektorých architektonických stavieb.