AKTUÁLNE Vážna nehoda neďaleko Nitry: ZRÁŽKA nákladiaka s autom, cesta je NEPREJAZDNÁ! Zasahujú záchranné zložky

ĽUDOVÍTOVÁ - Medzi obcami Výčapy - Opatovce a Ľudovítová v okrese Nitra došlo k vážnej dopravnej nehode. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná.
"Aktuálne zasahujú záchranné zložky pri dopravnej nehode medzi obcami Výčapy Opatovce a Ľudovítová. Na mieste došlo k zrážke nákladného a osobného motorového vozidla," informuje nitrianska krajská polícia.
Upozorňuje, že cesta je v danom úseku neprejazdná, pričom obchádzková trasa vedie cez miestne komunikácie alebo po ceste č. II/593 pod horou. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a riadili sa pokynmi polície," dodáva.
Podľa informácií TV Markíza si nehoda vyžiadala jeden ľudský život. K tragédii malo dôjsť pri predbiehaní.