Moderátorka (55) na podprsenku kašle: Bradavky v pozore!

LONDÝN - Britská moderátorka Amanda Holden opäť rozvírila hladinu spoločenských diskusií. Do londýnskeho rádia dorazila v priliehavých šatách bez podprsenky a vzhľadom na horúčavy aj chladnú klimatizáciu pod outfitom vynikli detaily, ktoré neunikli pozornosti fotografov
Britská televízna hviezda Amanda Holden sa objavila v uliciach Londýna v elegantných priliehavých šatách, ktoré zvýraznili jej štíhlu postavu. Pozornosť okoloidúcich aj fotografov však neupútal len samotný outfit, ale najmä fakt, že Amanda si pod šaty neobliekla podprsenku.
V čase, keď aj Spojené kráľovstvo sužujú vysoké letné teploty, sa zdá, že moderátorka stavila predovšetkým na pohodlie. Jemný materiál šiat v kombinácii s chladnejším prostredím vo vnútri budovy však spôsobil, že cez látku bolo vidieť obrysy jej bradaviek.
Amanda je pritom známa tým, že sa nebojí provokovať a už viackrát sa objavila na verejnosti v podobných modeloch. Moderátorka smerovala do štúdií Global Radio v Londýne, kde pravidelne vysiela svoj ranný program. Je pravdepodobné, že výkonná klimatizácia v budove sa postarala o nečakaný efekt, ktorý neunikol objektívom paparazzov čakajúcich pred budovou.