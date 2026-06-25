Takmer 80 percent nemocníc je platených výlučne podľa reálnych výkonov, uviedol Jurových

BRATISLAVA - Takmer 80 percent z relevantných nemocníc na Slovensku je po novom štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) platených za reálne výkony. Úhradu všetkých hospitalizácií formou priamej platby za výkon tzv. DRG dohodla najväčšia zdravotná poisťovňa tento rok u 70 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celkového počtu 91. V minulom roku bolo takto platených 22 nemocníc. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
„Zodpovedné hospodárenie, efektívne riadenie výdavkov a férovosť vo financovaní zdravotníckych zariadení tak, aby nikto nebol zvýhodňovaný, sú našimi absolútnymi prioritami. Pre spravodlivejšie financovanie nemocníc sme urobili zásadný krok. Na princípe platba - výkon dnes financujeme až 70 z 91 relevantných nemocníc. Až takmer 80 percent z nich je platených motivačne. Tak, aby to v praxi znamenalo viac odliečených poistencov a reálne skrátenie čakacích lehôt,“ uviedol Jurových.
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Ako doplnila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková, spravodlivejšie financovanie sa týka všetkých typov a úrovní nemocníc. „Máme za sebou desiatky náročných rokovaní, pričom rovnakú možnosť úhradového mechanizmu sme v rámci nich ponúkli všetkým relevantným nemocniciam, u ktorých tento typ financovania prichádzal do úvahy,“ vysvetlila. Zároveň zdôraznila, že zmeny vo financovaní nebolo možné upraviť skokovo, aby neboli pre nemocnice likvidačné. Zo 70 nemocníc, ktoré sú platené podľa produkcie, spadá 54 pod Asociáciu nemocníc Slovenska, 13 pod Asociáciu štátnych nemocníc a zvyšné tri nepatria pod žiadnu organizáciu.
Tento krok je podľa VšZP zásadným míľnikom, avšak nie cieľom. „DRG nie je všeliek a z nášho pohľadu ani konečný cieľ. Je to však cesta k férovému, motivačnému a jednoznačne spravodlivejšiemu financovaniu nemocníc, ku ktorému sa ako najväčšia zdravotná poisťovňa hlásime. A z tohto bodu budeme viesť ďalšiu férovú diskusiu o platbe za dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ poznamenal Jurových.