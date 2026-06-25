Tragický koniec pátrania na štrkovisku pri Komjaticiach: Mladý neplavec (†29) sa utopil pred očami rodiny!

KOMJATICE - Rozsiahla záchranná akcia, ktorá od stredajšieho popoludnia prebiehala na známom prírodnom štrkovisku Nová Štrkáreň, má, žiaľ, ten najsmutnejší koniec. Pátracie zložky, ktoré na hladine aj pod ňou hľadali nezvestného muža, našli jeho telo bez známok života. Mladý život vyhasol priamo pred očami jeho blízkych. Príčinou nešťastia bola pravdepodobne fatálna kombinácia podcenenia rizika a chýbajúcich plaveckých schopností.
Dráma na štrkovisku, ktoré leží v katastri obce Komjatice (v blízkosti obce Černík) v okrese Nové Zámky, sa začala v stredu popoludní. Podľa oficiálneho vyhlásenia hasičov bol v tomto čase nahlásený technický zásah zameraný na vyhľadávanie osoby pod vodnou hladinou. Na miesto okamžite vyrazili hasiči zo Šurian a Nových Zámkov, poriečna polícia, klasické policajné hliadky, záchranka a na pomoc prišla aj Občianska stráž z Komárna.
Záchranári spočiatku prehľadávali vodnú plochu pomocou člnov, trhacích hákov, lán a kotiev, ktorými sa snažili telo nezvestného zachytiť. Keďže však vzniklo dôvodné podozrenie, že mladík sa nachádza vo väčšej hĺbke, do akcie bola povolaná špeciálna potápačská skupina. Tá pri pátraní využila modernú technológiu v podobe podvodného dronu s potápačom. Telo muža sa nakoniec podarilo lokalizovať a vytiahnuť na breh len niekoľko metrov od samotného brehu štrkoviska. Privolaný obhliadajúci lekár už, žiaľ, mohol len skonštatovať exitus.
Do vody vošiel ako neplavec, príbuzní už pomôcť nedokázali
Podľa zistení TV JOJ išlo o mladého muža vo veku približne 29 rokov. Na prírodné štrkovisko sa prišiel v horúci letný deň kúpať spolu so svojimi príbuznými. Osvieženie vo vode sa mu však stalo osudným. Podľa informácií televízie mal byť 29-ročný mladík neplavec. Keď vošiel do vody, po chvíli sa dostal do vážnych problémov a začal sa topiť. Jeho blízki okamžite zalarmovali záchranné zložky, no muža sa už nad hladinou udržať nepodarilo a rýchlo zmizol pod vodou.
Na miesto nešťastia neskôr dorazil aj súdny lekár a kriminalistický technik Polície SR, ktorí miesto udalosti zadokumentovali a prevzali na ďalšie vyšetrovanie. Presné príčiny a okolnosti tejto obrovskej tragédie sú momentálne predmetom vyšetrovania.
Tento prípad zo štrkoviska Nová Štrkáreň je od začiatku tohtoročnej letnej sezóny už piatym úmrtím vo vode v rámci Nitrianskeho kraja. Záchranári a policajti preto opätovne a dôrazne apelujú na všetkých občanov, aby nepriechodné vodné plochy nepreceňovali, nevstupovali do neznámej vody pod vplyvom alkoholu a najmä, aby neplavci nikdy neodhadovali hĺbku prírodných nádrží a štrkovísk, kde dno môže klesať extrémne prudko.