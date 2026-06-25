ZEMETRASENIE Panika na letisku, chaos v uliciach a úteky do bezpečia! Najdesivejšie zábery apokalypsy vo Venezuele!

CARACAS - Venezuelu zasiahli dve mimoriadne silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5. Sociálne siete zaplavujú dramatické videá zachytávajúce kolabujúce budovy, paniku medzi obyvateľmi aj zúfalý boj záchranárov o životy ľudí.
Dve silné zemetrasenia udreli v priebehu necelej minúty
Venezuela prežíva jednu z najväčších prírodných katastrof za posledné roky. Krajinu zasiahli dve po sebe nasledujúce zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, medzi ktorými uplynulo len 39 sekúnd. Epicentrum sa nachádzalo neďaleko hlavného mesta Caracas a otrasy bolo cítiť aj v susednej Kolumbii.
Podľa najnovších oficiálnych údajov si katastrofa vyžiadala najmenej 32 obetí a viac ako 700 zranených. Záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek, pričom úrady nevylučujú, že počet mŕtvych bude ešte stúpať.
Sociálne siete zaplavili dramatické videá
Krátko po katastrofe sa na internete začali objavovať desivé zábery, ktoré zverejňujú samotní obyvatelia Venezuely. Videá zachytávajú okamihy silných otrasov, padajúce časti budov, výpadky elektriny aj ľudí, ktorí v panike utekajú do bezpečia.
Jedno z najsledovanejších videí vzniklo na medzinárodnom letisku Simóna Bolívara pri Caracase. Na záznamoch je vidieť, ako sa počas otrasov stovky ľudí snažia čo najrýchlejšie opustiť budovu, zatiaľ čo sa okolo nich poškodzujú steny a dochádza k výpadkom elektrickej energie.
Mnohí stále nevedia, čo je s ich blízkymi
V najviac postihnutých oblastiach vládne chaos. Mnohé rodiny stále pátrajú po svojich príbuzných a čakajú na správy od záchranných tímov. Pod troskami budov môžu byť podľa úradov naďalej uväznení ďalší ľudia.
Venezuelská vláda v reakcii na rozsah škôd vyhlásila výnimočný stav. Poškodené boli viaceré budovy v Caracase aj ďalších regiónoch krajiny, uzavreté zostali niektoré dopravné uzly vrátane hlavného letiska a časti metra.