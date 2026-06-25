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AKTUÁLNE Vážna nehoda na D1 pri Hlohovci: Vodič vrazil do auta cestárov, smerom na Trnavu sa tvoria kolóny!

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(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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HLOHOVEC - Na slovenskej diaľnici D1 došlo k ďalšej vážnej dopravnej nehode, ktorej účastníkom bolo vozidlo správy ciest. Incident, pri ktorom sa zranila jedna osoboa, opäť otvára tému nepozornosti vodičov a bezpečnosti pracovníkov, ktorí na našich cestách vykonávajú údržbu. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky a šoféri smerujúci na Trnavu sa musia pripraviť na zdržanie.

Hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci, ktorí na mieste okamžite začali vykonávať záchranné práce, potvrdili, že pri udalosti utrpela zranenia jedna osoba. Rozsah jej zranení nateraz nie je známy, na mieste jej prvú pomoc poskytovali privolaní zdravotníci.

Diaľnica je paralyzovaná, prejazdný je len jeden pruh

Nehoda si vyžiadala okamžité obmedzenie dopravy na tomto frekventovanom diaľničnom úseku. V smere na Trnavu je aktuálne prejazdný iba jeden jazdný pruh, čo na mieste takmer okamžite spôsobilo tvorbu rozsiahlych kolón.

AKTUÁLNE Vážna nehoda na
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Hasiči a policajti dôrazne žiadajú všetkých šoférov, ktorí úsekom prechádzajú, o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia. Ak je to možné, tomuto úseku sa radšej vyhnite alebo počítajte s časovou stratou.

Viac o téme: D1TrnavaHlohovec
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