Policajtka z Trnavy je obvinená zo sprenevery: Škoda presiahla 76-tisíc eur!

TRNAVA - Policajtka zaradená na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Trnave spôsobila refundovaním kolkov škodu vo výške 76.000 eur. Obvinená je zo sprenevery, k trestnej činnosti sa priznala. Informovala o tom hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.
Príslušníci ÚIS zrealizovali akciu s názvom Bowling v pondelok (22. 6.). „Počas policajnej akcie bola vyšetrovateľom ÚIS zadržaná jedna policajtka a jedna civilná osoba - jej manžel,“ priblížila hovorkyňa. V rámci realizácie sa vykonali zaisťovacie úkony a policajná inšpekcia zaistila viacero dôkazov.
„Vznesené obvinenie bolo policajtke a civilnej osobe, ktorá je v štátnozamestnaneckom pomere Ministerstva vnútra SR, momentálne sa nachádzajúcej v zahraničí. A to za spáchanie trestného činu sprenevery formou spolupáchateľstva za viac ako 1000 samostatných skutkov,“ ozrejmila.
Činu sa dopúšťali od roku 2017
Uvedenej trestnej činnosti sa tieto osoby dopúšťali od roku 2017 do apríla 2025 na pracovisku cudzineckej polície v Trnave, kde v rámci prijímania žiadostí týkajúcich sa pobytovej agendy a úhrady správnych poplatkov vo forme kolkov, si tieto kolky prisvojili, nespotrebovali ich a následne po určitom čase ich vybrali z konkrétnych spisov. Refundovali ich prostredníctvom poštových pobočiek v mestách Sereď, Galanta, Hlohovec, Nitra a Trnava, pričom takto získané peniaze si nechali pre svoju vlastnú potrebu, doplnila Dobiášová.