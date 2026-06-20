HOROR v posilňovni: Žene pri tvári vybuchla powerbanka, všetko zachytilo VIDEO... Ohnivá guľa pri hlave!

ASTANA - Bežná návšteva fitnescentra sa pre 27‑ročnú kazašskú influencerku Diljaru Hamzinu zmenila na dramatický boj s ohňom. Prenosný nabíjací zdroj, ktorý mala v taške prevesenej cez plece, náhle explodoval a v zlomku sekundy vytvoril pri jej tvári ohnivú guľu. Mladá žena utrpela popáleniny hlavy, tváre a pravej strany tela.
Incident zachytila bezpečnostná kamera v momente, keď sa Diljara chystala odísť z posilňovne. Na zázname je vidieť, ako si obúva papuče a odkladá telefón, zatiaľ čo sa jej taška začína dymiť. O pár sekúnd neskôr nasleduje prudká explózia a plamene šľahajú priamo vedľa jej hlavy.
V podstate som horela, opisuje influencerka
Hamzina po incidente priznala, že spočiatku vôbec nechápala, čo sa deje. „V podstate som horela. Explodovala mi powerbanka a mala som úplne mokré vlasy,“ povedala svojim sledovateľom. „Najprv som nerozumela, čo sa deje. Bola úplná tichosť a bolo počuť len výbuchy. Až potom som si uvedomila, že mi horí taška,“ dodala.
Na videu je vidieť, ako sa snaží horiaciu tašku strhnúť z ramena a odhodiť ju. Jeden zo zamestnancov fitnescentra okamžite pribehol s hasiacim prístrojom, no plamene sa mu podarilo uhasiť až po tom, čo tašku vyniesol von.
Najprv odmietla pomoc, zlomila sa až pri pohľade do zrkadla
Zamestnanci privolali záchranárov, no influencerka spočiatku tvrdila, že jej nič vážne nie je. Keď však uvidela svoj odraz, zmenila názor. „Nechápala som, aké je to vážne. Dokonca som nechcela, aby volali sanitku. Ale keď som sa pozrela do zrkadla a videla spálené vlasy, úplne som sa zlomila,“ priznala.
Diljara utrpela popáleniny temena, tváre, rúk a pravej strany tela. Oheň jej spálil vlasy, obočie aj mihalnice. Lekári ju previezli do špecializovaného centra na liečbu popálenín. Hoci jej odporúčali hospitalizáciu, rozhodla sa pre domácu liečbu. „Prvé dva dni sa to dalo vydržať, ale tretí deň bol naozaj bolestivý. Dúfam, že sa rýchlo zotavím,“ odkázala fanúšikom.
Varovanie pred powerbankami počas horúčav
Influencerka upozornila, že bola vždy opatrná pri používaní elektroniky a nabíjačiek. Zariadenia vraj v noci odpýja zo zásuvky, aby predišla požiaru. Napriek tomu sa nehoda stala uprostred dňa, keď bolo vonku približne 32 °C.
Svojim sledovateľom odkázala, aby počas horúčav neprehliadali poškodené powerbanky či iné zariadenia. „Buďte opatrní pri výbere prenosných nabíjačiek. Skontrolujte, či nemajú praskliny alebo preliačiny. A nenoste pochybné zariadenia v taške alebo v aute, najmä v teple,“ varuje.