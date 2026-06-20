AKTUÁLNE Na R1 horelo auto, stala sa aj hromadná nehoda: VIDEO Obrovské kolóny na mieste

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ZVOLEN - Na rýchlostnej komunikácii R1 v smere od Zvolena na Nitru aktuálne zasahujú záchranné zložky. V úseku sa na ceste nachádza horiace vozidlo. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že ďalším dôvodom obmedzenia je dopravná nehoda troch vozidiel.
Rýchlostná cesta R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Nitry je po nehode aktuálne prejazdná v jednom pruhu. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Na ceste podľa polície zasahovali záchranné zložky, dôvodom bolo horiace auto, ako aj nehoda troch vozidiel. Podľa Zelenej vlny STVR sa nehoda stala na 113. kilometri pri Žiari nad Hronom v smere na Nitru.