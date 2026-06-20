Módna polícia z ART Film v Košiciach: FOTO Nízlové v centre pozornosti, kto to s trblietkami prehnal?

KOŠICE - Art Film v Košiciach opäť prilákal známe tváre, ktoré okrem filmových zážitkov predviedli aj svoje módne voľby. Nechýbali trblietavé róby, výrazné metalické materiály ani elegantné pánske obleky, ktoré dodali podujatiu slávnostný lesk. Pozreli sme sa na outfity, ktoré zaujali svojou eleganciou, originalitou aj odvahou experimentovať.
Katarína Koščová, speváčka
Na červený koberec zvolila výraznú flitrovanú róbu, ktorá pôsobila elegantne a slávnostne. Trblietavý materiál dodal outfitu glamour efekt a upútal pozornosť. Farebná kabelka priniesla do celkového vzhľadu hravý kontrast.
Lucia Hurajová, herečka
V romantických šatách s vrstevnými volánmi a jemným trblietavým efektom pôsobila nežne a elegantne. Svetlá farebnosť modelu dodala celkovému vzhľadu sviežosť a ľahkosť. Jednoduché doplnky vhodne doplnili outfit a nechali vyniknúť jeho detailné spracovanie.
Bruno Ciberej, moderátor
V klasickom tmavom obleku stavil na nadčasovú eleganciu s jemným retro nádychom. Pruhovaná kravata dodala formálnemu outfitu charakter a slnečné okuliare mu pridali sebavedomý šmrnc. Celkový dojem pôsobí upravene, štýlovo a bez zbytočných módnych experimentov.