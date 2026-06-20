Polícia bije na poplach, Slováci prišli o desiatky tisíc eur! Podvodníci stavili na TIETO finty

BRATISLAVA - Polícia v Bratislavskom kraji rieši v posledných dňoch sériu podvodov, pri ktorých páchatelia zneužili dôveru Slovákov a pripravili ich o tisíce eur. Upozorňuje, že útočníci využívajú najmä prelomené účty na WhatsAppe a falošné investičné ponuky spojené s kryptomenami.
„Známy“ žiada o peniaze cez WhatsApp
Ako opisuje polícia, v dvoch prípadoch sa podvodníci nabúrali do účtov používateľov aplikácie WhatsApp a následne kontaktovali ich priateľov s naliehavou prosbou o pôžičku. Obeťami sa stali ľudia, ktorí verili, že komunikujú so svojimi známymi. Podvodníci takto vylákali 950 eur a 900 eur.
Polícia upozorňuje, že ide o čoraz častejší spôsob útoku. „Ak vás známy alebo rodinný príslušník požiada o zaslanie peňazí, jeho totožnosť si vždy overte telefonátom,“ zdôrazňuje krajské riaditeľstvo.
Falošné investície
Pezinskí policajti riešia prípad seniorky, ktorú kontaktoval podvodník predstierajúci pomoc s výberom peňazí z údajného kryptomenového účtu. Počas komunikácie ju presvedčil, aby zdieľala obrazovku mobilu a poskytla údaje k platobnej karte. Následne z jej účtu zmizlo 2 000 eur.
Najzávažnejší prípad sa týka 73-ročnej ženy, ktorú podvodník telefonicky presvedčil, že jej pomáha s obchodovaním s kryptomenami. Naviedol ju na prihlásenie do internetbankingu a ďalšie kroky, ktoré mu umožnili previesť peniaze na viaceré účty. Škoda dosiahla takmer 20 000 eur.
Nikdy nezdieľajte obrazovku ani prístup do banky
Krajská polícia opakovane apeluje na verejnosť, aby bola mimoriadne opatrná. „Nikdy neposkytujte prístup k svojmu internetbankingu, údaje z platobných kariet, ani nezdieľajte obrazovku svojho zariadenia s neznámymi osobami,“ apeluje na ľudí.
Zároveň pripomína, že podvodníci často pôsobia dôveryhodne a vytvárajú tlak, aby obeť konala rýchlo. „Pamätajte, že podvodníci často vystupujú dôveryhodne, vytvárajú pocit naliehavosti a snažia sa zabrániť tomu, aby ste si informácie overili,“ uvádza polícia. Podľa nej je práve overenie informácií najjednoduchším spôsobom, ako sa vyhnúť strate úspor.