Šok pre zákazníkov: Slovenský výrobca pečiva oznámil KONIEC!

PLAVECKÝ ŠTVRTOK - Obľúbená rodinná pekáreň na Záhorí po rokoch končí. Firma Gamapek SK oznámila, že už nedokáže fungovať v súčasných podmienkach a koncom júna definitívne zatvorí. Majitelia priznali, že ich k rozhodnutiu nedoviedol nedostatok chuti pracovať, ale realita, ktorá „sa už nedá zvládnuť“.
Rodinná pekáreň Gama v Plaveckom Štvrtku po rokoch fungovania končí. Majitelia na sociálnych sieťach oznámili, že prevádzku definitívne zatvoria 27. júna 2026. Dôvodom sú rastúce náklady, byrokracia a čoraz náročnejšie podmienky pre malé podniky. V emotívnom odkaze zákazníkom priznali, že rozhodnutie nerobia z vlastnej vôle, ale z nutnosti. „Musíme priznať, že ďalej sa už nedá,“ uviedli.
Roky práce, skoré rána a rastúce prekážky
Majitelia opisujú, že podnikanie sa pre nich stalo neustálym bojom s rastúcimi výdavkami a administratívou. „Náklady rastú, povinností pribúda, byrokracia je čoraz väčšia a podmienky pre malé rodinné firmy sú čoraz náročnejšie,“ napísali.
Zároveň zdôraznili, že nejde o rozhodnutie z neochoty pokračovať. „Nezatvárame preto, že by sme nechceli pokračovať. Zatvárame preto, že za súčasných podmienok už pokračovať nedokážeme,“ vysvetlili.
Poďakovanie zákazníkom
Pekáreň sa poďakovala všetkým, ktorí ich roky podporovali a vracali sa po poctivé remeselné pečivo. „Bolo nám cťou byť súčasťou vašich každodenných rán, rodinných osláv, sviatkov aj bežných dní,“ uviedli majitelia.
Zákazníkov pozývajú, aby sa v posledných dňoch ešte zastavili na obľúbené pečivo či krátke rozlúčenie. „Každý bochník chleba, každé pečivo a každý úsmev pri pulte boli súčasťou príbehu, na ktorý budeme navždy spomínať,“ dodali.