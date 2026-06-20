Vážna nehoda na diaľnici: Nákladné vozidlo narazilo do signalizačného prívesu, kamionista skončil v nemocnici

HRIČOVSKÉ PODHRADIE - Dopravná nehoda na diaľnici D1 v smere zo Žiliny na Bratislavu, pri zjazde na letisko Dolný Hričov, si v piatok (19. 6.) vyžiadala zranenie vodiča nákladného vozidla. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Šesťdesiatdvaročný vodič nákladného motorového vozidla značky Scania narazil do signalizačného prívesu so značkou prikazujúcou smer jazdy vľavo, zapojeného za nákladným motorovým vozidlom stojacim v pravom jazdnom pruhu,“ spresnila polícia s tým, že pri nehode utrpel zranenia len vodič nákladného vozidla, ktorý bol následne prevezený do nemocnice.
Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. „Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola diaľnica na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená,“ dodali z polície.