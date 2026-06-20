Z mosta sa zrútili dva vagóny nákladného vlaku! ŠOKUJÚCE zábery z miesta, jeden človek zomrel

MNÍCHOV - Rozsiahly zásah polície a hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci na sobotu zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne piatich metrov, informuje o tom agentúra DPA a denník Bild. Jeden človek utrpel vážne zranenia, ktorým následne podľa polície podľahol. Informovala o tom bavorská verejnoprávna stanica Bayerischer Rundfunk (BR), podľa ktorej nie je jasné, či je obeť nešťastia železničiar, alebo okoloidúci.
„V mestskej časti Milbertshofen vykonávali dva nákladné vlaky približne o 1.40 h posun na železničnom nadjazde nad cestou Schleißheimer Straße,“ informovala tamojšia polícia v sobotu skoro ráno. „Došlo pritom k zrážke, v dôsledku ktorej bol jeden z dvoch nákladných vlakov vytlačený smerom k Schleißheimer Straße a zrútil sa dole“ z mosta, dodala.
Na fotografiách z miesta nehody bolo vidieť dva zakliesnené vozne v tvare písmena V. Jedným koncom zostali zachytené o hranu mosta, zatiaľ čo druhý koniec skončil na ceste pod ním, spresňuje Bild. Na asfalte ležalo viacero trosiek.
Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykoľajenými vozňami bol prázdny. Či boli ale prázdne všetky vagóny v oboch vlakoch, nie je podľa DPA isté, pretože polícia bez spresnenia uviedla, že verejnosti žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Podľa hovorcu polície zasahovali na mieste zložky spolkovej aj krajinskej polície, hasiči a záchranári. Nasadený bol aj dron.
Detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe, prípadom sa už zaoberá privolaný znalec. Odstraňovanie následkov môže trvať až do nedele a cesta Schleißheimer Straße zostáva obojsmerne uzavretá, incident však nemá vplyv na regionálnu ani diaľkovú osobnú železničnú dopravu. Hovorkyňa železníc Deutsche Bahn potvrdila, že zasiahnutú koľaj využívajú výhradne nákladné vlaky. Cestný podjazd je v oboch smeroch uzavretý.