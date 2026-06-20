Horúčavy udreli NAPLNO: Záchranári radia, čomu sa rozhodne vyhnúť!

BRATISLAVA - Počas horúčav by mali ľudia jesť prevažne ľahko stráviteľné jedlo. Dôležité je tiež vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä v čase od 11.00 do 16.00 h. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
Zdravotníci odporúčajú piť dostatok vody počas celého dňa. Poukazujú aj na oblečenie, ktoré by malo byť ľahké a vzdušné. Netreba tiež podľa OS ZZS zabúdať na pokrývku hlavy. „Počas dňa udržiavajte domácnosť čo najchladnejšiu a vetrajte ráno alebo večer,“ radí operačné stredisko. Tvrdí, že horúčavy najťažšie znášajú seniori, deti a chronicky chorí. Im treba venovať zvýšenú pozornosť. „Nikdy nenechávajte deti ani domáce zvieratá v zaparkovanom aute,“ podotkli zdravotníci.
Upozornili tiež, že ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Na väčšine Slovenska sa v sobotu vyskytnú vysoké teploty nad 33 stupňov, miestami nad 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal vo viacerých okresoch, najmä západného a južného Slovenska, výstrahy prvého a druhého stupňa.