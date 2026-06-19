U bratov Čechov dnes prepisovali rekordy: Na viacerých miestach namerali viac až 36 stupňov

PRAHA - V Česku dnes padli teplotné rekordy na zhruba desatine meteorologických staníc merajúcich dlhšie ako 30 rokov. Najteplejšie bolo v Doksanoch na Litoměřicku s 36 stupňami Celzia, kde ale táto teplota na prekonanie rekordu pre 19. jún nestačila. Na svojej facebookovej stránke to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na rekordné hodnoty sa teploty dostali napríklad v Domažliciach a v Lednici a Brode nad Dyjí na Břeclavsku, kde bolo okolo 34 stupňov.
Zo 171 staníc merajúcich teploty aspoň 30 rokov dnes zaznamenalo rekordy 18. Prevažovali medzi nimi miesta na Morave, hlavne v Juhomoravskom kraji. Najvyššiu teplotu na staniciach, kde dnes padli rekordy, ale namerali meteorológovia v Domažliciach, a to 34,5 stupňa. Predchádzajúci rekord z roku 2002 predstavoval 34,1 stupňa. Nasledovali juhomoravské stanice Lednice s rovnými 34 stupňami a Brod nad Dyjí s 33,8 stupňa. Na oboch staniciach pochádzali predchádzajúce rekordy z roku 2013.
Na viacerých miestach v Česku bolo ešte teplejšie. Napríklad v Doksanoch teplota vystúpila na 36 stupňov. Na rekord to však nestačilo, pretože v roku 2022 tam bolo 19. júna 38,9 stupňa. Nad 35 stupňov bolo dnes v Husinci pri Prahe, Tuhani na Mělnicku či na Mikulke v Plzni. Aj na týchto troch miestach však bolo v roku 2022 ešte oveľa väčšie vedro, v Husinci vtedy namerali až 39 stupňov.
"Teplotné maximá dnes boli v nižších a stredných polohách väčšinou medzi 29 až 34 stupňami Celzia, ojedinele bolo aj teplejšie," uviedol ČHMÚ. V sobotu môže byť podľa predpovede ústavu 31 až 36 stupňov a v nedeľu 30 až 35 stupňov. Miestami sa môžu, predovšetkým v Čechách, objaviť búrky.