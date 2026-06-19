Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

U bratov Čechov dnes prepisovali rekordy: Na viacerých miestach namerali viac až 36 stupňov

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/

PRAHA - V Česku dnes padli teplotné rekordy na zhruba desatine meteorologických staníc merajúcich dlhšie ako 30 rokov. Najteplejšie bolo v Doksanoch na Litoměřicku s 36 stupňami Celzia, kde ale táto teplota na prekonanie rekordu pre 19. jún nestačila. Na svojej facebookovej stránke to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na rekordné hodnoty sa teploty dostali napríklad v Domažliciach a v Lednici a Brode nad Dyjí na Břeclavsku, kde bolo okolo 34 stupňov.

Zo 171 staníc merajúcich teploty aspoň 30 rokov dnes zaznamenalo rekordy 18. Prevažovali medzi nimi miesta na Morave, hlavne v Juhomoravskom kraji. Najvyššiu teplotu na staniciach, kde dnes padli rekordy, ale namerali meteorológovia v Domažliciach, a to 34,5 stupňa. Predchádzajúci rekord z roku 2002 predstavoval 34,1 stupňa. Nasledovali juhomoravské stanice Lednice s rovnými 34 stupňami a Brod nad Dyjí s 33,8 stupňa. Na oboch staniciach pochádzali predchádzajúce rekordy z roku 2013.

Na viacerých miestach v Česku bolo ešte teplejšie. Napríklad v Doksanoch teplota vystúpila na 36 stupňov. Na rekord to však nestačilo, pretože v roku 2022 tam bolo 19. júna 38,9 stupňa. Nad 35 stupňov bolo dnes v Husinci pri Prahe, Tuhani na Mělnicku či na Mikulke v Plzni. Aj na týchto troch miestach však bolo v roku 2022 ešte oveľa väčšie vedro, v Husinci vtedy namerali až 39 stupňov.

 
 

"Teplotné maximá dnes boli v nižších a stredných polohách väčšinou medzi 29 až 34 stupňami Celzia, ojedinele bolo aj teplejšie," uviedol ČHMÚ. V sobotu môže byť podľa predpovede ústavu 31 až 36 stupňov a v nedeľu 30 až 35 stupňov. Miestami sa môžu, predovšetkým v Čechách, objaviť búrky.

Viac o téme: ČeskoHorúčavaTeplotné rekordy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ŠIALENÉ! El Niño naberá
ŠIALENÉ! El Niño naberá na sile a mení planétu v priamom prenose: EXTRÉMY hlásia tri kontinenty naraz
Zahraničné
VAROVANIE expertov: Musíme sa
VAROVANIE expertov: Musíme sa pripraviť na EXTRÉMNE horúčavy a ďalšie katastrofy! Hrozí príchod silného javu
Zahraničné
Na Slovensku hrozí nebezpečný
Na Slovensku hrozí nebezpečný jav Hot Flash Drought! Varovanie klimatológa: DESIVÉ, čo prichádza
Domáce
Ilustračné foto
Ruský metropolita po zadržaní: Hovorí o ťažkých podmienkach v cele
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Namiesto tabletu ústna harmonika
Namiesto tabletu ústna harmonika
Dieťa
KULTÚRA: DPOH uvedie premiéru inscenácie Kupec benátsky/Mauser
KULTÚRA: DPOH uvedie premiéru inscenácie Kupec benátsky/Mauser
Správy
R. Fico po samite EÚ o tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2028
R. Fico po samite EÚ o tvorbe dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2028
Správy

Domáce správy

FOTO Pád v Tatrách sa
Pád v Tatrách sa skončil vážnymi zraneniami: Turistku zachraňovali horskí aj leteckí záchranári
Domáce
Únos Slováka v zahraničí:
Únos Slováka v zahraničí: Gang ho prinútil nastúpiť do auta, pred smrťou ho zachránila nočná razia!
Domáce
FOTO Taraba otvoril nový mestský
Taraba otvoril nový mestský park: Námestie v Dubnici nad Váhom sa zazelenalo
Domáce
ZÁHADNÉ ZMIZNUTIE na výlete: Mira márne hľadajú všetky zložky. Čo sa stalo? TOTO bola POSLEDNÁ správa rodine
ZÁHADNÉ ZMIZNUTIE na výlete: Mira márne hľadajú všetky zložky. Čo sa stalo? TOTO bola POSLEDNÁ správa rodine
Žilina

Zahraničné

FOTO Učiteľka Maris Nicholsová z
ŠOKUJÚCE Učiteľka z OnlyFans sa vyspala so 6 študentmi! Karma ju dobehla, začali ju vydierať
Zahraničné
Železničná nehoda neďaleko Londýna:
Železničná nehoda neďaleko Londýna: Na mieste zasahujú záchranári, hasiči aj polícia
Zahraničné
U bratov Čechov dnes
U bratov Čechov dnes prepisovali rekordy: Na viacerých miestach namerali viac až 36 stupňov
Zahraničné
aktualizované Poľský prezident Karol Nawrocki.
Poľsko potrestalo Zelenského za kontroverzné rozhodnutie: Prišiel o prestížny Rad bielej orlice
Zahraničné

Prominenti

Charlotte Gottová
Charlotte Gottová provokuje! VIDEO Zmyselné zábery pri bazéne a veľké plány: Takto chce dobyť svet
Domáci prominenti
Malia Obama a Sasha
Obamovci po rokoch znova pokope: Dospelé dcéry na seba strhli celú pozornosť!
Zahraniční prominenti
Slávnostné odovzdávanie cien Dosky
Víťazka SuperStar pod paľbou kritiky: Ľudia riešia jej vzhľad, speváčka im poslala jasný odkaz!
Domáci prominenti
Ondrej Kandráč s Kollárovcami
Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Na Bali objavili 21
Na Bali objavili 21 živých kožatiek veľkých určených na predaj: Ide o jeden z najvzácnejších druhov
Zaujímavosti
Nedostatok železa trápi milióny
Nedostatok železa trápi milióny ľudí: Takto zistíte, že chýba aj vám
vysetrenie.sk
Muži zbystrite pozornosť, TOTO
Muži zbystrite pozornosť, TOTO ženy pri sexe doslova neznášajú! Robíte podobné chyby?
Zaujímavosti
FOTO Rakovina, ktorá potichu rastie:
Rakovina, ktorá potichu rastie: České ženy ohrozuje viac než kedykoľvek predtým, čísla sú alarmujúce!
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!

Šport

Famózna Emma Zapletalová! Po suverénnom výkone opäť vylepšila viacero rekordov
Famózna Emma Zapletalová! Po suverénnom výkone opäť vylepšila viacero rekordov
Diamantová liga
USA – Austrália: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
USA – Austrália: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS vo futbale
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Zaujímavé pracovné ponuky
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

Tento populárny doplnok na lepšie sústredenie a výkon mozgu vedci spojili s kratším životom mužov takmer o rok
Tento populárny doplnok na lepšie sústredenie a výkon mozgu vedci spojili s kratším životom mužov takmer o rok
Veda a výskum
Roboty majú brániť východné krídlo NATO. Milrem Robotics ukázala plán, podľa ktorého pôjdu stroje do prvého kontaktu namiesto vojakov
Roboty majú brániť východné krídlo NATO. Milrem Robotics ukázala plán, podľa ktorého pôjdu stroje do prvého kontaktu namiesto vojakov
Armádne technológie
Aké novinky prišli počas týždňa na Netflix? Ak plánuješ pohodový filmový víkend, nudiť sa rozhodne nebudeš
Aké novinky prišli počas týždňa na Netflix? Ak plánuješ pohodový filmový víkend, nudiť sa rozhodne nebudeš
Filmy a seriály
Muskov Grok mal podľa súdnych dokumentov vystreliť 2-tisíc kusov munície na 2-tisíc cieľov za 4 dni: Takto Spojené štáty používali AI vo vojne s Iránom
Muskov Grok mal podľa súdnych dokumentov vystreliť 2-tisíc kusov munície na 2-tisíc cieľov za 4 dni: Takto Spojené štáty používali AI vo vojne s Iránom
Armádne technológie

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Zábava
Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Učiteľka Maris Nicholsová z
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Učiteľka z OnlyFans sa vyspala so 6 študentmi! Karma ju dobehla, začali ju vydierať
Žralok sa nebezpečne priblížil
Zahraničné
Hrôza na VIDEU: Surfistu prenasleduje žralok! Zúfalo sa snaží uniknúť
Únos Slováka v zahraničí:
Domáce
Únos Slováka v zahraničí: Gang ho prinútil nastúpiť do auta, pred smrťou ho zachránila nočná razia!
VIDEO Medvedica sa prechádzala
Zahraničné
VIDEO Medvedica sa prechádzala aj s mláďatami po turistickom chodníku: Ľudia si ich fotili a natáčali!

Ďalšie zo Zoznamu