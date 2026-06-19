Kauza prešovskej nemocnice pokračuje: Zhotoviteľ spochybňuje ukončenie zmluvy

PREŠOV - Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Konzorcium zároveň spochybňuje ďalšie finančné nároky objednávateľa prác. Mimosúdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa pred súdom. Za konzorcium spoločností West Hungária Bau, Magyar Építő a Confector Mérnökiroda informovala Zsanett Szikszai.
Ako firmy pripomenuli, technickú kontrolu betónových konštrukcií zhotovených na stavenisku vykonala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Výňatok z tohto dokumentu, už aj s odstúpením od zmluvy, podľa nich dostali v polovici mája. „Predbežná odborná správa STU Bratislava, vychádzajúca výlučne z nedeštruktívnych skúšok (ktoré podľa slovenských technických noriem majú len indikatívnu, nie dôkaznú silu), dospela k záveru, že pevnosť betónu skúmaných stĺpov nezodpovedá triede C50/60 predpísanej v zmluve a projektovej dokumentácii,“ uviedlo konzorcium s tým, že odborný posudok napriek opakovanej žiadosti nedostalo.
Konzorcium si zároveň dalo vypracovať technické posúdenie
Konzorcium si zároveň dalo vypracovať technické posúdenie prostredníctvom akreditovaného laboratória Budapeštianskej univerzity techniky a ekonomiky. Z tohto posudku podľa neho vyplýva, že povrchové chyby majú estetický charakter, nemajú vplyv na únosnosť konštrukcie a všetky identifikované odchýlky sú odstrániteľné.
Ukončenie zmluvy o dielo podľa firiem vychádza „z neexistujúcich skutkových základov“. Konzorcium taktiež spochybňuje ďalšie finančné nároky vrátane čerpania bankovej záruky za vykonanie a nezaplatenia prijatých faktúr. Objednávateľom prác je Ministerstvo obrany (MO) SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 10. septembra 2025. Konzorcium tvrdí, že s prácami nemohlo začať skôr ako koncom februára tohto roka. Od spustenia prác bola vybudovaná časť objektu.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Neskôr v máji spresnil, že problémové stĺpy na stavbe, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými, ostatné budú sanovať. Po ukončení spolupráce so zazmluvneným zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Kaliňák tento týždeň informoval o pokračovaní výstavby nemocnice a odstraňovaní poškodených stĺpov. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.