Desivé zábery: VIDEO Šialený naháč skočil z mosta! TAKTO dopadol

NEW YORK - Šokovaní turisti aj obyvatelia New Yorku sledovali v nedeľu popoludní nebezpečný incident na Brooklynskom moste. Nahý muž vyliezol na jeden z jeho pylónov, vyvesil niekoľko vlajok a napriek výzvam polície skočil z výšky približne 85 metrov do rieky East River.
Vyvesil vlajky a odmietol zliezť
Incident sa odohral krátko po 14.30 h miestneho času na severnom pylóne Brooklynského mosta na strane Manhattanu. New York Post s odvolaním sa na policajné zdroje informoval, že 44-ročný muž po výstupe na vrchol mosta vyvesil niekoľko vlajok vrátane vlajky Kazachstanu a látky s nápismi. Následne sa vyzliekol donaha a zostal stáť na vrchole ikonickej stavby.
Na miesto dorazili príslušníci špeciálnej jednotky NYPD Emergency Service Unit, ktorí sa ho snažili presvedčiť, aby bezpečne zišiel dolu. Muž však na výzvy nereagoval.
Skočil z výšky približne 85 metrov
Podľa videozáznamov, ktoré sa krátko po incidente objavili na sociálnych sieťach, muž napokon skočil z vrcholu mosta do rieky East River. Počas pádu držal nad hlavou kus oblečenia alebo tašku, ktoré podľa svedkov pripomínali provizórny padák.
Na hladinu dopadol len niekoľko sekúnd po skoku. Hoci pád z takejto výšky býva vo väčšine prípadov smrteľný, muž prežil.
Zachránili ho policajti
Krátko po dopade ho z vody vytiahli príslušníci policajnej Harbor Unit, ktorí boli počas zásahu pripravení priamo na rieke. Muža previezli do nemocnice NYC Health + Hospitals Bellevue, kde bol podľa polície hospitalizovaný v stabilizovanom stave.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili motív jeho konania ani význam vyvesených vlajok. Polícia prípad naďalej vyšetruje.
Brooklynský most už riešil podobný incident
Nejde o prvý zásah na jednom z najznámejších mostov sveta. Len pred niekoľkými týždňami zachraňovali policajti ženu, ktorá vyliezla na oceľové laná Brooklynského mosta a hrozilo, že skočí. Po viac než hodine sa ju podarilo dostať do bezpečia a previezť na psychiatrické vyšetrenie.