Masaker na gymnáziu opäť ožíva: Na súde sa prehrávajú videá z miesta činu!

PEZINOK - Súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prehrávaním videozáznamov, ktoré vyhotovili orgány činné v trestnom konaní na mieste činu. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Na piatkovom hlavnom pojednávaní je prítomný.
Obžalovaný sa za seba hanbí
Obžalovaný na hlavnom pojednávaní povedal, že pozeral len časť videozáznamu, ktorá sa týkala zástupkyne riaditeľa školy. Zábery z miesta činu sa až na jeden detail podľa jeho slov zhodujú s tým, čo uviedol už počas rekonštrukcie trestného činu. „Hanbím sa za seba,“ zdôraznil obžalovaný.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.