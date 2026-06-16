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Ministerstvo školstva pracuje so školskými odborármi na platovom automate

Tomáš Drucker
Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku pracuje na zákone financovania v školstve, takzvanom platovom automate. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) spolu s predsedom OZPŠaV na Slovensku Pavlom Ondekom. Obaja veria, že sa to podarí a zákon bude schválený.

Školskí odborári podpísali ešte v roku 2025 s ministerstvom školstva memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri. Ako povedal Drucker, niektoré časti tohto memoranda už boli naplnené, na niektorých sa pracuje a jedným z nich je aj platový automat v školstve. „Je to istý zákonný spôsob, ako sa budú platy automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ vysvetlil šéf rezortu školstva. Zákon plánujú predložiť na vládu do konca roka.

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Vyjadrenie Tomáša Druckera pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Memorandum o platoch a reforme

Ondek povedal, že školstvo si zaslúži mať svoj vlastný zákon, ktorý sa týka financovania škôl. „Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu,“ uviedol predseda školských odborárov. Drucker poznamenal, že zvyšovanie platov na základe tohto zákona nebude od januára 2027. K zvyšovaniu miezd sa budú viesť ešte rokovania, ministerstvo školstva bude v tejto súvislosti rokovať aj s ministerstvom financií.

Zvýšenie miezd učiteľov

Jedným z bodov v memorande bolo aj zvýšenie miezd v školstve, čo sa podľa Druckera aj Ondeka podarilo. Minister školstva poznamenal, že plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. „Nie o veľa, ale chceli by sme ich zvýšiť,“ povedal minister školstva.

Priemerné platy v školstve rastú

Za obdobie prvého kvartálu roka 2025 až prvého kvartálu roka 2026 došlo podľa Ondeka k zvýšeniu platov u pedagogických zamestnancov „na základných školách takmer o 260 eur, na gymnáziách o 264 eur, na stredných odborných školách o 250 eur“. Pripustil, že nešlo o markantný nárast platov, ale v rámci základných škôl je priemerný plat necelých 2000 eur a na stredných odborných školách a gymnáziách cez 2000 eur.

Ondek poznamenal, že jeden z bodov memoranda sa zrejme nepodarí naplniť. Ide o presun originálnych kompetencií pod prenesený výkon. „Postupne chceme transformovať financovanie na štát, podobne, ako sme to urobili aj v prípade materských škôl,“ dodal minister školstva. Ide napríklad o centrá voľného času, školské kluby detí či školské jedálne, ktoré by vo financovaní mohli prejsť z miest a obcí na štát. Podľa ministra školstva však Združenie miest a obcí nateraz s takýmito zmenami nesúhlasí.

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