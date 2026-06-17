Drucker otvoril tému slovensko.sk: Kto nesie zodpovednosť za portál?

BRATISLAVA - Za agendu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk je zodpovedný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý). Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Odmietol špekulácie o tom, že koalícia Migaľa najbližšie „nepodrží“ vo funkcii ministra pri opozičnom odvolávaní v parlamente.
„Nie, nebudem vôbec o tom špekulovať. Každý minister si zodpovedá za svoju agendu, aj pán minister Migaľ si zodpovedá za agendu v prípade Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Ako poverený podpredseda vlády pre plán obnovy som 80 miliónov eur stiahol z plánu obnovy v rámci technickej revízie. To znamená, že Slovensku nehrozí, že príde o 80 miliónov eur,“ priblížil Drucker s tým, že je na ministrovi financií, či Migaľovi finančné prostriedky na portál poskytne.
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Minister odmieta špekulácie
Poznamenal, že sa nevedel stotožniť s posudkom o stave portálu slovensko.sk, ktorý bol predložený minulý týždeň vláde. „Tie závery mi prišli naozaj obludné. Boli tu pochybnosti o tom, že portál každú chvíľku padne, že je riziko, že nevydrží ani šesť mesiacov, že nám hrozia obrovské škody a x vecí. Bola aj cena uvedená, ktorú som ja nevedel posúdiť, či je dobrá alebo zlá, len som počúval, že vraj nie je primeraná. Tak som vtedy trval na tom, aj spolu s kolegami, že musí existovať nejaká kontraanalýza. Preto sme do uznesenia vlády dali, že posúdenie stavu portálu by mal vykonať niekto nezávislý,“ uviedol.
„A keďže sme nechceli, aby to bola len jedna inštitúcia, a veľa sa v správe odvolávalo na kybernetickú bezpečnosť, čo môže robiť len niekto s previerkou alebo výhradou, tak sme tam navrhli, nech je pri posúdení Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba, aj z hľadiska možných rizík kyberútokov,“ podčiarkol.
Bezpečnostné zložky spochybnili stav portálu
„Prišla správa z týchto troch inštitúcií, ktorá stav spochybnila. Chápem, že asi pán minister Migaľ je nespokojný s takýmto záverom. Ak sa má preukázať, že to je inak, tak nech koná. Nemôžem brániť pánovi ministrovi Migaľovi brániť sa voči záverom, ktoré sa mu nepáčia,“ uzavrel Drucker.