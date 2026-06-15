Brutýlny útok na východe: Muž s kladivom a loveckým nožom napadol ženu

POPRAD - Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý s kladivom a loveckým nožom zaútočil v Poprade na ženu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k útoku došlo v sobotu (13. 6.).
„Tento Popradčan v skorých ranných hodinách v mieste bydliska zaútočil na rovnako starú ženu. Konfliktu predchádzala hádka. Najskôr ju udrel kladivom do čela, potom do ramena. Nakoniec loveckým nožom pichol ženu do chrbta i stehna,“ priblížila incident Ligdayová s tým, že napadnutá žena utrpela viacero zranení.
Policajná hliadka 36-ročného muža obmedzila na osobnej slobode a následne skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade ho obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.