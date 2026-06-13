Poplach v krajine NATO, vyslali lietadlá: Paniku vyvolal podozrivý lietajúci objekt!

VILNIUS - Litva dnes vo svojom vzdušnom priestore zaznamenala podozrivý objekt a varovala obyvateľov hlavného mesta Vilniusu pred možnou hrozbou v podobe vojenského dronu. Neskôr sa však ukázalo, že poplach vyvolal meteorologický balón, informovala agentúra Reuters.
Pobaltské krajiny sa teraz nachádzajú vo zvýšenej pohotovosti po sérii narušení vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami. V uplynulých týždňoch sa odohralo niekoľko incidentov, pri ktorých sa ukrajinské drony smerujúce na ciele v severozápadnom Rusku odchýlili od trasy a vnikli do vzdušného priestoru niektorej z trojice pobaltských krajín, ktoré sú všetky členom NATO a zároveň susedia s Ruskom. Litovské národné centrum krízového riadenia dnes uviedlo, že kvôli podozrivému objektu boli povolané lietadlá NATO, ktoré podozrivý objekt vizuálne identifikovali ako meteorologický balón.
Ukrajina v poslednom čase zosilnela diaľkové dronové útoky na Rusko, vrátane oblastí blízko Baltského mora a tamojších ropných terminálov. Jej pobaltskí spojenci tvrdia, že vinu za prieniky ukrajinských dronov do cudzieho vzdušného priestoru nesie Rusko ako agresor. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň uviedol, že Ukrajina je pripravená vyslať svojich špecialistov na boj proti dronom do európskych krajín, ktoré ohrozujú bezpilotné lietadlá. Zelensky predpokladá, že incidenty s ukrajinskými dronmi nad Pobaltím spôsobili ruské systémy rádioelektronického boja, ktoré mohli drony zmiasť a odkloniť od cieľov v Rusku. Súčasne sa Moskva podľa neho snaží skaliť vzťahy medzi európskymi spojencami.