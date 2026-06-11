Koalícia nateraz zablokuje odvolávanie ministrov: Puci avizuje, že si počkajú na celú vládu

BRATISLAVA - Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aj aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) či ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý). Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k nim zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Avizoval to vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci.
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„Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých zvyšných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorých sme tu ešte nemali návrhy na odvolávanie, a potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Nech sa páči, môžu si to podávať, ale tak, ako sme to už raz riešili, asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom zvoláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť odvolávanie jednotlivých ministrov, aj asi celej vlády, keď to takto príde naraz, aby sme sa tomu nemuseli venovať postupne,“ priblížil Puci. Predpokladá, že teraz sa nebude na niektoré odvolávania čakať rok, ako sa to stalo v minulosti.
Strana Hlas-SD nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu Migaľa, aj keď voči nemu majú výhrady. „Dohoda je, že neotvoríme schôdzu. Myslím, že my sme svoj názor ukázali pri tom ostatnom hlasovaní, keď sme sa zdržali, ale neotvoríme zatiaľ schôdzu, taká je dohoda v rámci koalície... Máme svoj názor na pána Migaľa, ktorý všetci vedia, nebudeme sa k nemu viac vyjadrovať a uvidíme, ako všetko dopadne,“ doplnil Puci.