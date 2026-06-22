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Kauza Kuciak pokračuje: Vypovedá Kočnerova niekdajšia pravá ruka Peter Tóth

Peter Tóth Zobraziť galériu (4)
Peter Tóth (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
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TASR

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Svedeckú výpoveď by mal absolvovať niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.

V januári 2020 Tóth okrem iného na súde uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa neho iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka. Na hlavnom pojednávaní v septembri 2022 vypovedať odmietol.

Kauza Kuciak pokračuje: Vypovedá
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Tóth vypovedal

„Budem vypovedať o všetkých skutkových okolnostiach, ktoré som sa dozvedel o žalovaných skutkoch,“ povedal svedok na začiatku výsluchu. Uviedol, že z obžalovaných pozná len Mariana K. Obžalovanú Alenu Zs. poznal len cez aplikáciu Threema, cez ktorú s ňou komunikoval. Tvrdí, že dlhšie nepoznal jej pravé meno, to sa dozvedel až neskôr. Obžalovaných Darka D. a Dušana K. nepozná. „K žalovaným skutkom nemám žiadny pomer,“ vyhlásil svedok.

V druhom kole hlavného pojednávania v septembri 2022 v prípade novinárovej vraždy podľa jeho slov odmietol vypovedať pod vplyvom toho, že dva týždne po tom, ako sa stal Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom, mu bolo vznesené obvinenie v kauze tzv. paparazzovania novinárov. V januári 2020 Tóth na pojednávaní pred iným senátom uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian K. a Alena Zs. spoločne zosnovali vraždu Kuciaka. Sledovanie novinárov a neskoršia relácia Na pranieri boli podľa jeho vtedajších slov iba krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka.

Svedok čelí spolu s Marianom K., Miroslavom K., Štefanom M. a Jurajom Š. obžalobe podanej pre pokračovací prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Ide o skutky týkajúce sa tzv. paparazzovania novinárov. Hlavné pojednávanie by sa v tejto veci malo na Mestskom súde Bratislava I. začať 17. septembra.

Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Kauza Kuciak pokračuje: Vypovedá
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.

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