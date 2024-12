Kažimír čelí kauze: Otázniky nad luxusnou vilou jeho partnerky vo Francúzsku! Prehovoril aj jej otec

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA – Otázniky nad vilou ležiacou v malebnom prostredí na azúrovom pobreží s výhľadom na more. Spomínanú nehnuteľnosť blízko francúzskej riviéry totiž do dnešného dňa vlastní dlhoročná partnerka guvernéra NBS a bývalého ministra financií za vlád Roberta Fica Petra Kažimíra. Príbeh o tom, odkiaľ na nehnuteľnosť zobrala peniaze, je totiž viac ako zamotaný.

Celý príbeh sa začal písať zhruba 10 rokov dozadu a na jeho začiatku je podnikateľ blízky strane Smer-SSD Jozef Brhel. Ten mal najskôr do schránkovej firmy Tyree Trading Limited na Cypre poslať 2 milióny eur. Na celú kauzu upozornil Denník N s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka. Cyperská firma Tyree Trading Limited mala následne poslať 1,5 milióna eur firme Merey de Taude, za ktorou stojí partnerka Petra Kažimíra Katarína Korecká a jej otec Ján Korecký. Išlo o pôžičku. Korecká následne peniaze použila na kúpu spomínanej luxusnej vily s bazénom a rozľahlým pozemkovom v idylickom prostredí južného Francúzska. Bolo to v roku 2014. K tomuto obdobiu sa viaže veľká Brhelova korupčná kauza Mýtnik, v ktorej ho súdia pre podozrenie, že vďaka úplatkom profitoval z predražených IT zákaziek na finančnej správe. Brhel vinu popiera. Kažimír v kauze vypovedal iba ako svedok.

Pôžička jej vraj bola škrtnutá

Čo sa týka oboch pôžičiek, tak v nasledujúcom období malo prísť k ich presunom medzi viacerými firmami, ktoré ich na seba preberali, až skončili v spoločnosti Black Mountain Investments so sídlom v New Jersey. Tam došlo k rozhodnutiu, že sa pohľadávky vzájomne započítajú – v praxi to znamenalo, že Koreckej dlh vo výške 1,5 milióna bol škrtnutý. Rovnakú sumu 1,5 milióna zase škrtli z pohľadávky, ktorá pôvodne vznikla poskytnutím pôžičky firme Tyree Trading Limited od Brhela.

Denník N tiež upozornil s odvolaním sa na získané dokumenty na to, že za schránkou Tyree Trading Limited a zároveň za americkou firmou Black Mountain Investments stojí podnikateľ Roman Fečík. Spoločnosť Black Mountain Investments Fečík zakladal, od vzniku ju spoluvlastnil a vystupoval v nej ako „president“. Denník N ho prezentuje ako Kažimírovho "kamaráta." Spájať ich majú spoločné obchody z minulosti, na vysokej škole mali byť spolužiaci.

Kažimír spojitosť s firmami odmieta

To, aká je úloha Petra Kažimíra v tomto celom, a či vôbec nejaká, známe nie je. „Nebol som a nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem, na ktoré sa pýtate. Nebol som a nie som konečným užívateľom výhod týchto spoločností a nemám ani žiadnu vedomosť o transakciách medzi nimi,“ uviedol v tejto súvislosti pre denník Kažimír. Brhel sa k údajnej odpustenej pôžičke pre Koreckú nevyjadril.

Prehovoril však Ján Korecký. „Naša rodina vlastní dom na juhu Francúzska, nie je to tajomstvo,“ uviedol otec partnerky Petra Kažimíra. „Jeho kúpu sme financovali cez pôžičku, ktorá nie je zrušená a náš záväzok voči veriteľovi trvá,“ uviedol. Peter Kažimír podľa neho nemá a nikdy nemal k tejto nehnuteľnosti nijaký vzťah.

Po medializovaní kauzy sa vyjadril aj zmienený podnikateľ Roman Fečík. „Všetky okolnosti, za ktorých spoločnosť, v ktorej som benefiecientom, poskytla rodine Koreckých pôžičku, som vysvetlil na súde, kde som bol predvolaný ako svedok. Táto pôžička, resp. pohľadávka, ktorá z nej plynie, je dodnes platná. Nikdy nebola zrušená a ani ju zrušiť neplánujem. Dom, ktorým je pohľadávka krytá, považujem za bezpečnú investíciu s narastajúcou hodnotou dostatočne pokrývajúcu celú výšku pohľadávky,“ uviedol Roman Fečík. Tieto transakcie sa podľa jeho slov nikdy priamo ani nepriamo netýkali osoby Petra Kažimíra.